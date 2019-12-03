超夯越野挑戰賽，吸引各路好手報名。（主辦單位提供）

超夯越野挑戰賽，吸引各路好手報名。（主辦單位提供）

超夯越野挑戰賽，吸引各路好手報名。（主辦單位提供）

高雄市旗山區「麗湖探索教育園區」日前舉辦一場別開生面的「複合式山地越野挑戰賽」，賽事路線規劃豐富，吸引數十位戶外探險玩家參賽，參賽選手來自各界，舉凡律師、學生、企業家、國軍弟兄、老師、醫生，最特別的是，年紀最小的2歲萌童選手與家人一同組隊參賽18公里組，最後以5小時54分順利達標。

這位萌童參賽選手的爸爸黎柏奇及媽媽賴求宓，帶著活潑好動的兒子黎宇軒一同參賽，一家三口是熱愛戶外探險運動的「活力」家庭，常常利用假日到戶外「玩山訓」。

黎柏奇表示，主要想讓孩子從小接觸山野技能訓練課程，也許求生技能一輩子用不到，不過需要時必能學以致用；全家一起玩山訓跑越野，能讓彼此更了解，互助合作中一同成長，也讓孩子有一個歡樂難忘的童年回憶。

主辦單位廣騰國際有限公司與藍波山野技能工作社共同舉辦「2019 NO.2勇闖惡地山地越野挑戰賽」，主求發展山野競技運動，提高全民運動技術水準，促進身心之健康。將特種部隊訓練元素帶進社會，以自我求生意志為主軸，讓選手做中學、學中做，樂活體驗人生。

賽事執行長宋德威表示，自我越野挑戰賽的特色，賽事規劃近一年，選手參賽玩一天，感受感動回憶一輩子。要讓參賽者享受天然惡地環境山野奔馳快感，一切安全為首，賽道內容豐富，含多種障礙路線，大草原、林道穿越、泥濘橫渡、沼澤爬進、產業道路、溪流上切、樹林高繞通過，賽事項目共分山地越野精英組 16 公里、山地越野挑戰組6公里。

據悉，藍波山野技能工作社-「ORT 極路勇者」，成員均為熱愛冒險運動的專業教練、越野跑選手及特種部隊山訓教官自發性組的山野探索工作隊，努力推廣山地複合式越野挑戰賽；他們以辦理體驗教學活動與賽事的方式做推廣，內容包含山地越野跑 、泥濘穿越、溪谷、林道、上下坡環境、繩索運用各式專業技能分享，提升學員對山域安全與山地越野跑技術層面的認知。

宋德威說，「山地複合式越野跑」是指在野外天然環境中進行的一種賽跑活動，跑者所面對的會是自然環境裡蜿蜒和高低起伏的路徑，會經過沙地、礫石、獨木橋路段，或需穿越溪水河流等水域，與一般平地上的路跑大不相同。

越野賽跑裝備是越輕量化越好跑，而水袋選擇也是技術與達陣關鍵。裝備方面，鞋子在越野跑的裝備中扮演重要角色，一雙好的越野跑鞋會對跑者表現有決定性影響。

宋德威強調，工欲善其事，裝備方面，鞋子在山地越野跑的裝備中扮演重要角色，好的跑鞋會對跑者表現有決定性影響。複合式山地越野賽運動在國內外越來越風行，而越野跑是在野外自然環境中進行的一種中長距離的賽跑，賽道都是依照現地的自然環境條件去設定與選擇起點和終點，跑者所面對的會是自然環境裡蜿蜒和高低起伏的路徑；越野跑者的體力分配依選擇的路段、比賽的階段（起點、途中、終點），或自身體能狀況的不同調整。

透過肌肉緊張和肌肉放鬆適時交替的方法，達到既跑得快，又跑得省力的目的。在道路時，採用基本上與中、長距離跑相同的技術。在草地時，用全腳掌著地，同時留心向前下方看，以免陷入坑洼或碰在石頭上。在樹林穿越時，注意不要被樹枝、樹葉、藤蔓剮傷，用手隨時護住臉部。

(中時 )