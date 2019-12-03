全台許多學校都在爭取增設冷氣，但建校迄今50年的新北市萬里國中卻因電力設備老舊，師生連開電風扇都會跳電，校長陳玉桂逐向教育部提出1600萬的改善電力系統更新申請案，希望改善教學環境。教育部則於近日回函此案將「錄案研議」，意思即是視年底經費情形，再研議協助。

新北市萬里國中建校至今50年，電力系統從未更新過，導致校方無法使用電子教學設備輔助教學；且因擔心電力負荷過大，無法裝設太多電風扇或其他相關設備，還要與師生溝通，請大家共體時艱，對師生造成極大不便。

陳玉桂說，現在總變電站的位置在低漥處，一旦校園淹水，就有可能導致電力系統毀損，嚴重甚至會走火，相當危險，所以他們向政府單位提出1600萬的電力系統更新案，希望將變電箱位置移至高處，並將電力不足等問題一次解決。

新北市教育局回應，因計畫總體經費較高，地方政府財力有限，新北市願與國教署合作，共同分擔經費，提供學校更優質的學習環境。

國教署收到計畫書後，也回函將「錄案研議」，也就是說會視年底經費情形，再研議協助。

陳玉桂對此表示，萬里國中屬偏鄉學校，若連電力設施都無法更新，學生受教權受到影響，恐造成城鄉差距越來越大，呼籲國教署盡快核予本案經費。

(中時 )