新北市立圖書館金山、三芝分館為了讓偏鄉居民也能有個舒適的環境觀賞電影，特別在館內打造「VIP電影院」，即日起只要糾團5人以上，即可預約圖書館的專屬包廂看電影，金山分館最多可容納65人、三芝可坐35人，而且完全免費，希望藉此提供北海岸居民一個全新的休憩場所。

金山、三芝分館蕭千惠主任說，由於北海岸地區沒有電影院，民眾要看電影必須到淡水、基隆或臺北市區，為了提供民眾更便利的服務，同時讓圖書館的設施可以更有效運用，因此特別將金山與三芝分館的視聽室打造成「VIP電影院」，成為民眾看電影的專屬包廂，彌補北海岸地區沒有電影院的遺憾，看電影時也特別開放民眾可以攜帶可樂、爆米花入場，讓圖書館不只是圖書館，也是地方民眾多元的活動空間。金山分館的團體視聽室可容納65人，三芝分館則可容納35人，只要5人以上，便能免費預約申請使用。

住在金山的李太太表示，已和朋友們一起用過團體視聽室了，裡面的空間很舒服，不用大老遠跑到市區，在圖書館就能跟朋友或全家一起看電影，還能包場，不用擔心孩子會吵到別人，感覺很過癮，以後也會想要常常來。

圖書館不只能Ｋ書，平日只要五人即可包場看電影！金山、三芝分館偏鄉電影院開張！歡迎大家一起來看電影吃爆米花，享受專屬的電影時光。

相關預約申請方式請至新北市立圖書館網站查詢(http：／／www.library.ntpc.gov.tw／)，洽詢電話：(02)29537868。

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