前二二八國家紀念館長廖繼斌踢爆，現任二二八事件基金會執行長楊振隆，過去名為周振隆，曾在民國58年5月在基隆高中課堂持斧頭砍殺江姓導師，如今卻被卻出任執行長，並質疑不適任。國民黨副秘書長蔡正元今天凌晨在臉書留言，重批蔡政府、蘇內閣是「兇殘的象徵」。

蔡正元說，二二八紀念館館長是部長級的職位，蔡英文和蘇貞昌今天任命楊振隆出任館長；楊振隆卻是1969年5月7日在基隆中學教室內，持斧頭砍斷教師江新同頭顱的兇手。楊振隆關了七年，回到社會更生，由於長期支持民進黨，累功被任命為紀念館館長。

他說，楊振隆做什麼職業都行，偏偏喜歡搞二二八議題。但是二二八悲劇，不論是本省人暴動殺害外省人、外省政府軍殺害反對派的本省人，都是歷史性的反思課題。

蔡正元說，蔡英文和蘇貞昌不但沒有提名歷史學者出任二二八紀念館館長，卻提名一位藥商擔任這個極具象徵性的職位。而這位藥商又是當著全班同學面前砍殺老師頭顱的兇殘殺手，難道蔡英文和蘇貞昌想用這個任命來突顯人性的殘酷嗎？

蔡正元表示，廖繼斌前館長說的好，蘇貞昌剛說當著母親面前砍斷女童頭顱的罪行天地不容；當著全班同學面前砍斷老師頭顱的罪行，天地容不容？蔡英文和蘇貞昌的答案是，不但要容，還要出任部長級的紀念館館長。這個政府真是兇殘的象徵！

(中時 )