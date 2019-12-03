臺北最High新年城-2020跨年晚會2日一次公布所有超強卡司，除了已公布的五月天、韓星Super Junior D&E、獅子Lion等藝人外，也邀請到楊丞琳擔任倒數前藝人，吳青峰則擔任倒數後壓軸藝人。記者會上楊丞琳現身分享睽違6年後重登臺北跨年舞台的心情，首度合體主持臺北跨年晚會的黃子佼及黃路梓茵（Lulu）也為楊丞琳送上祝福，並期望今年跨年主持有亮眼表現。

身為土生土長的臺北人，楊丞琳表示，已經6年沒上過臺北跨年舞台，對於今年演出相當興奮期待，更會帶來經典歌曲與大家同歡，並透露說：「一定會讓大家有大合唱的機會！」這次演出更與旅英時尚設計師詹朴Crossover跨界合作，她提及之前曾穿過詹朴設計師的作品拍攝MV，相信自己的音樂風格能跟詹朴的設計風格碰撞出一個很棒的結合，希望當天的造型能讓大家耳目一新。

楊丞琳台北跨年陪倒數。（華視提供）

黃子佼及Lulu特別送上金錶與辣椒，希望收視破「錶」，並祈求當天能有好天氣，楊丞琳也送上金箔車輪餅，象徵當天的表演精采絕「輪」，睽違10年再回到臺北主持跨年的黃子佼大呼：「漂泊多年我終於回家了。」他很期待能訪問到Leo王、ØZI、茄子蛋及Youtuber七月半，與新一代歌手們擦出火花，他也開心見到很久不見的老朋友蘇慧倫，相當期待她的復出。

而Lulu也表示自己在10年前也曾在台下當觀眾，今年可以在台上以主持人姿態近距離看到藝人演出，大呼：「當主持人真好，視野超棒！」而師徒兩人為了這次的跨年主持絞盡腦汁準備，今天還特別以舞龍舞獅造型出席，表示主持人就是要帶給大家歡樂，會竭盡所能給大家最棒的夜晚。

(中時 )