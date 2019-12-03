吳怡霈、千田愛紗主持民視第一台新節目《旅日達人秘笈》，二人各自走訪不同景點，透過台、日主持人不同角度，讓觀眾可以看到從未被介紹過的日本景點，甚至有些秘境連日本人也沒去過。這些景點中，吳怡霈最推薦「御在所」，讓她2秒落淚如繪本般的風景，「像是神仙住的秘境，看到白雪覆蓋著山，原來這就是美到哭的親身體驗。」

節目中吳怡霈參加每年只有一次的鈴鹿賽車場感謝祭，不管體驗什麼車都免費，她強調節目幫大家整理好資訊，忍不住興奮表示：「一個人包場，時數飆到200時，我的心都要震出來了！」她大推愛車子的觀眾一輩子一定要去一次，親身體驗讓她久久無法忘懷。她還前往兵庫縣的寶塚市，找尋寶塚歌劇團的真實起源，也不忘體驗日本傳統的武道薙刀，身為昇龍道大使的吳怡霈，更帶大家參加洗滌身心的昇龍道之旅。

吳怡霈（右）、愛紗主持新節目《旅日達人秘笈》。（民視提供）

愛紗則去鹿兒島的阿久根體驗無人島露營，接觸好多可愛的野生鹿，品嚐日本最頂級的華鶴和牛，A5等級讓愛紗吃不停，還發出豪語：「A5等級日本和牛幾乎當早餐吃了。」羨煞旁人之外，愛紗還搞笑透露，「朋友聽到我的工作，都羨慕到想掐我脖子。」她認為日本真的很大，節目中景點自己都沒去過，甚至很多日本人也沒去過，「我的戶籍其實在鹿兒島，但從來沒去過。」她強調節目真的分享很多秘密景點。

(中時 )