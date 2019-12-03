岑永康主持《寰宇全視界》4年多，節目11月播出次數增為1周2次，他坦言，「雖然我跑台灣社會新聞多年，但一開始主持國際新聞節目，因為含金量、知識量不足，真的像是每周上通識課，永遠在補充新知。」經過4年多大量吸收新知，他笑說：「現在如魚得水。」

對於任何問題，岑永康的回答永遠胸有成竹，很難想像，擁有多年媒體經驗的他，在剛接手《寰宇全視界》也曾像是「學生聽課」，「我們跟一般的新聞節目不同，裡頭沒有單純的名嘴評論員，都是專家學者，甚至是專業領域退休人士。」他認為自己主持第一年像是在上大學通識課，如同一塊海綿，大量吸收新知。

岑永康分享主持歷程。（粘耿豪攝）

在這樣的高壓之下，睡眠是否受影響，岑永康笑回：「完全沒有睡不好，媒體工作多年，我最擅長不懂裝懂。」他利用時間補充國際常識，大量閱讀國外新聞，但多年的媒體生涯依舊幫助他不少，「很多國際局勢追根究底其實都跟人性有關，知道這樣要提出問題就很容易了，我跑社會新聞每天就是面對人性，把很難的事情講成觀眾都會懂的事情。」這個長才他也發揮在節目中。

岑永康表示：「很多國際政經的運作都跟人性出發有關，你只要看穿其中關鍵，就會知道怎麼化繁為簡，我有一點比較擅長的，就是在這麼多專家口中的眉角，我可以簡單作註解。」他認為因為之前新聞工作的歷練，加上記者工作的訓練，所以自己可以快速統整並提出關鍵問題。

岑永康夫妻甜蜜旅行。（岑永康提供）

家庭生活方面，岑永康的老婆張珮珊日前帶一雙兒女赴紐西蘭求學，如何維繫感情，岑永康吐露，「這是我們結婚18年第一次分開兩地，我們之前非常抗拒分開兩地的生活模式，因為感情太好，這半年她幾乎每個月都會回來一禮拜，既工作也維繫感情。」

岑永康每天都跟妻子視訊，一家四口也會在線上K歌房會合，但他認為全家生活轉變最大的是自己，「我自己跟自己講話的機率變高。」每到愛妻回來那周，他們就會很捨不得睡覺，找空檔去約會，最瘋狂一次是閃玩三天韓國，「感覺跟新婚的節奏不太一樣，那時候節奏很快，趕著小孩出生、拚事業，現在又是另外一種模式。」語氣充滿甜蜜。《寰宇全視界》周三晚間9點至10點、周六晚間9點至10點半寰宇新聞台播出。

(中時 )