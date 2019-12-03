檢方針對台灣駐日本大阪辦事處長蘇啟誠自殺案查出幕後網軍，發現與駐日代表謝長廷關係密切的「卡神」楊蕙如與其友人，台北地檢署昨將楊等人以公然侮辱罪起訴。中國國民黨2020候選人韓國瑜隨後也在臉書發文肯定檢方的動作，此一事件讓飽受抹黑之苦的韓國瑜，終於找到吹起反攻號角的契機！

據《中評網》指出，韓國瑜臉書也特別針對此一事件，標註出「＃蔡政府放任網軍害死外交官」「＃網路東廠依然每日黑韓」＃操作一位年輕人當網軍才一萬塊」「＃選民要認清短線廉價的網路操盤」四個標籤。

文章分析稱，韓國瑜正在進行全台傾聽之旅，所到之處不管是造勢或是選舉行程，人氣都還相當不錯，但在各項民調上，韓和蔡英文的差距卻持續擴大，形成一個很大的反差。韓上周已向支持者喊話，要大家接下來接到民調電話，都要改口稱支持蔡英文，希望藉此讓民調失去參考價值，不讓支持者信心受到影響。

文章說，只民調上居於弱勢，韓國瑜在網路輿論上，也被貼上了又紅又笨的標籤，許多嘲諷韓的圖片或是各式各樣的懶人包及標語等，都直接影響了韓在網路上的形象，也就等於影響韓在年輕人間的支持度，造成一股年輕人認為支持韓是不光彩的氛圍。

不過，這次的綠營網軍事件，是由檢察機關正式認證，網路風向確實是能被操控且產生實質影響，甚至會害死人，這就讓韓國瑜陣營有了一個反攻的契機。

分析指出，韓國瑜近來在很多場合都提及，這場大選是場不對等戰爭，他被各式各樣惡意的抹黑造謠攻擊，堪稱是場最骯髒的選舉，而這個綠營網軍事件，在韓陣營的角度來看，已足可證明韓在網路上的弱勢地位是如何被塑造出來的，韓陣營接下來只要反擊的方式操作得當，是有機會板回一城，也藉此能讓大眾想起，去年九合一選舉中，討厭民進黨成為最響亮口號的原因。

(中時電子報)