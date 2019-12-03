Juby近日錄高點綜合台《震震有詞》，聊到十多年前馬兆駿突然倒下，她如何面對這突如其來的傷痛，以及為3名稚子重新振作的心路歷程。2007年馬兆駿夫妻第3個寶貝出生滿月當天，馬兆駿帶著月子出關的Juby吃牛肉麵，沒想到w他突然一句「我好暈」就倒地不起，送醫急救後宣告不治，Juby與馬兆駿從此天人永隔。

Juby表示：「當時醫生說了一大串，我只聽進一句，『沒有辦法，失去生命跡象』，其他就是轟隆隆的，什麼都聽不到。」孩子滿月當天歷經喪夫之痛，她將近一個多月終日以淚洗面，情緒不穩定無法進食只能以流質代替，更沒有辦法哺乳，「每天就是哭到睡著，夢裡會見到馬爺，醒來馬爺不可能在身邊，就這樣時空錯亂了好一段日子。」

Juby（右）與謝震武開心合照。（和展影視提供）

當年馬爺倒下時，大女孩毛妹7歲、兒子6歲，當Juby從醫院回家後，面對孩子著急詢問爸爸狀況如何，看到媽媽掉淚，知道爸爸已經上天堂，孩子們驚嚇抱著媽媽痛哭，當時Juby對孩子說：「你們有多勇敢，媽媽就有多勇敢。」沒想到這句話從此深深烙印在毛妹心裡，也成了孩子成長過程中強迫自己堅強、長大的一句話。

馬兆駿生前與Juby在台中經營音樂教室、投資錄音室，沒想到遇到921大地震，兩人背著貸款經濟陷入困境，最拮据時身上只剩500元，買了孩子的奶粉剩下60元，夫妻共吃1個便當，一路走來非常艱辛。Juby說馬兆駿突然倒下後，他的名下只有1輛摩托車，幸好當時王偉忠伸出援手擔任Juby經紀人，開始幫她接下主持、音樂、演戲等工作，讓她能夠扶養3個孩子長大。

馬兆駿倒下至今過了12年，Juby透過鏡頭對孩子們講出內心話，「姊姊這段時間委屈妳了，妳好棒！妳為了不讓媽媽擔心，顧好自己跟弟、妹，彷彿是1/2的媽媽，媽媽覺得對妳虧欠很多，尤其妳對我說『媽媽不要怕，妳是我的肩膀』！謝謝你們，因為你們我才變得勇敢。」

(中時 )