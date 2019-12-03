大陸瀋陽渾南新區本月2日晚間9時許，一棟商住合一的大樓發生火警，延燒超過25層，由於樓體採用保溫建材，因此即便在零下17度低溫的天氣，依舊出動了數十輛的消防車，才在晚間11時許將明火撲滅。根據瀋陽渾南區宣傳部資訊，目前佔無人員傷亡。

據現場消息，起火樓層由五樓向上延燒25層。一位從23樓桃下來的闞先生表示，家裡東西都來不及拿，僅拿了個包，裡面有金鐲子，目前找了一個能洗澡的地方住。不過闞先生也樂觀表示，大難不死必有後福，燒都燒了，著急也沒用，明天早上先去買個衣服穿。

(中時 )