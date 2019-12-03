瀋陽大樓遭火噬 延燒25樓幸無傷亡 03:252019/12/03 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 瀋陽一棟住商大樓昨晚發生大火（圖／中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸瀋陽渾南新區本月2日晚間9時許，一棟商住合一的大樓發生火警，延燒超過25層，由於樓體採用保溫建材，因此即便在零下17度低溫的天氣，依舊出動了數十輛的消防車，才在晚間11時許將明火撲滅。根據瀋陽渾南區宣傳部資訊，目前佔無人員傷亡。 據現場消息，起火樓層由五樓向上延燒25層。一位從23樓桃下來的闞先生表示，家裡東西都來不及拿，僅拿了個包，裡面有金鐲子，目前找了一個能洗澡的地方住。不過闞先生也樂觀表示，大難不死必有後福，燒都燒了，著急也沒用，明天早上先去買個衣服穿。 (中時 ) #瀋陽 #先生 #大樓 #消息 #樓層 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南光之墅 大樓預算買別墅 04:102019/11/29 投資理財 中市社區大樓汙水健診 電費年省18萬元 15:312019/11/29 生活 夢多積極健身樂當健美先生 偷做這事讓女友放心 23:402019/11/29 娛樂 孫先生民調韓台南竟大勝 網：找到眉角了 08:122019/11/30 政治 台灣人情味爆棚 日男賞花海丟手機 警民聯手尋回 11:532019/11/30 生活 KTV商業大樓 竟暗藏淫窟18年 12:512019/12/01 時事 被指假農民 真農民火大提告 12:302019/12/02 社會 新市政大樓規畫案闖關成功 林右昌：基隆踏出歷史的一步 17:132019/12/02 政治 台南中西區11場建案 遠雄推出遠雄頂美加入戰局 18:112019/12/02 財經 俄軍方消息：新造航母排水量定為6.5-7萬噸 22:422019/12/02 軍事 兩岸熱門新聞 瀋陽大樓遭火噬 延燒25樓幸無傷亡 - 兩岸 陸全面實施所有手機用戶必須提供臉部資訊 - 兩岸 陸制裁美NGO 學者讚打蛇打7寸 - 兩岸要聞 - 中國時報 受美香港法案影響 第一階段貿易協議年前無望 - 兩岸 習近平：西方干涉陸俄內部事務 阻礙兩國經濟發展 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。