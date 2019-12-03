游書庭、郭柏傑主持艾迪昇傳播自製網路節目《今天call了誰》，日前call out同門前輩檢場，佯稱找他拍威而鋼廣告，要他說出「神經病」關鍵詞，檢場一開始對於廣告中穿丁字褲上場，顯得有些排斥，但聽到7位數代言費，沉思片刻後即建議：「還不如脫光，露背面。」過程笑料百出，2位主持人頻憋笑到流淚。

節目重現20年前紅極一時的整人單元「call out紅不讓」，2位主持人要在一通電話內，讓受話藝人說出關鍵詞。游書庭、郭柏傑突發奇想，希望藉著說服檢場接下威而鋼廣告代言，達成說出「神經病」任務，郭柏傑一開始假借幫經紀人詢問意願，劈頭就介紹廣告主希望拍出資深藝人情趣的一面，說服檢場只穿丁字褲入鏡，還說明日後照片會在各捷運廣告看板，檢場一聽荒謬要求，直接否決，「拍你的鬼，哪能看啊！」但聽到代言費高達500萬元開始動搖。

檢場是演藝圈硬底子演員。（艾迪昇傳播提供）

檢場建議：「穿丁字褲太變態了，還不如脫光，但正面不好看，背面可以。」2位主持人此時已笑到岔氣，但檢場老神在在，就是不說出「神經病」，甚至還提議廠商找徐乃麟代言，郭柏傑眼見任務快失敗，再出荒唐提議，「廣告主也希望檢哥可以脫光光在忠孝東路上騎車。」檢場此時終於忍不住，罵道：「神經病，我那不是拍廣告，是暴露狂吧。」整段過程，獵奇感十足，檢場始終不慍不火回應，2位後輩大讚他「修養真好」。

除了檢場，call out給林佳儀、營養師高敏敏示愛，以及向阿諾借錢，過程同樣笑到捧腹，郭柏傑稱家中急需用錢，向阿諾借10萬，講到動情處，甚至哽咽落淚，游書庭在旁見狀豎起大拇指稱讚，阿諾詳加開導後，才知道自己被整，只能隔空翻白眼。2位主持人對新節目頗具信心，「我們雖然沒看過以前的節目，但有很多瘋狂的點子，一定會讓大家笑出來。」《今天call了誰》每周一、五於「艾迪昇家族」臉書、YouTube上架。

(中時 )