美國白宮幕僚康威（Kellyanne Conway）今天表示，美國和中國仍可能在今年年底之前達成貿易協議；並說，第一階段協議正在撰寫中。

記者詢問，雙方是否仍可能在今年達成協議以處理彼此貿易紛爭，康威答稱，「當然」。

(中央社)