2020總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜對上拚連任的總統蔡英文。學者江岷欽就他的觀察，改糖尿病的「3多症狀」來一語道破蔡英文的2020總統選舉主軸，就是「多燒香、多撿槍、多發糧」。而江岷欽如此帶著暗酸蔡，讓趙少康一聽忍不住笑著點頭附和。

政論節目《少康戰情室》討論到蔡英文上月底搭上了國會政黨聯盟黨（簡稱國會黨）主席悟覺妙天一事，外界解讀韓國瑜又被拔樁了。前立法委員沈富雄說這件事讓林濁水很火，還直言：「唉，民主進步就這樣了」。沈富雄稱韓國瑜都知道讓妙天過度出頭是對選情不太好的，但小英卻是連這一點點都不放過，這是蔡的最大缺點。但趙少康卻反問說，「有聽過蔡英文、謝長廷，割喉要割到斷？趕盡殺絕沒有聽過？」

江岷欽接著一語道破，蔡英文選舉主軸非常清楚，就是「多燒香、多撿槍、多發糧」，就是把這3多發揮得淋漓盡致。 （註 ：一般來說聽到「3多」，是用在糖尿病的典型症狀「多吃、多喝、多尿」。）趙少康在一旁聽了他如此暗酸，馬上笑彎了眼。

(中時電子報)