石油輸出國家組織（OPEC）和盟邦本週可能商定進一步減產，同時中國製造活動日趨蓬勃，顯示需求走強，國際油價今天上漲。

紐約商品交易所西德州中級原油明年元月交割價漲升80美元或1.45%，來到每桶55.97美元。

倫敦北海布倫特原油明年2月交割價攀升47美元或0.78%，來到每桶60.96美元。

(中央社)

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