油國組織可望進一步減產 國際油價漲 07:102019/12/03 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 石油輸出國家組織（OPEC）和盟邦本週可能商定進一步減產，同時中國製造活動日趨蓬勃，顯示需求走強，國際油價今天上漲。 紐約商品交易所西德州中級原油明年元月交割價漲升80美元或1.45%，來到每桶55.97美元。 倫敦北海布倫特原油明年2月交割價攀升47美元或0.78%，來到每桶60.96美元。 (中央社) #美元 #原油 #交割 #油價 #國際油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 俄科學家介紹凍土中的古老小狗 年齡18000歲 - 國際 劍指陸滲透？共諜案沸揚之際 澳政府要出手了 - 國際 凱特廚藝好嗎？專家打臉威廉 - 國際 抖音又被盯上！遭指控參與監控新疆 - 國際 最可愛飛機！空巴A330-700L大白鯨 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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