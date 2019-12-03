今天清晨是這波大陸冷氣團影響最明顯的時候，北部及東北部天氣冷颼颼，中央氣象局預報員劉沛騰表示，全台許多地區都創下入冬新低溫，全台最低溫出現在南投中寮10.3度。台南以北及宜蘭低溫將下探12至14度。

劉沛騰表示根據氣象局觀測，今晨全台最低溫人工測站出現在嘉義的12.0度，其次為金門12.6度、淡水12.9度、宜蘭13.1度。自動測站部分，南投中寮10.3度、雲林古坑花卉中心10.4度、南投縣消防署訓練中心10.6度、雲林林內10.9度。

周三冷氣團減弱，但北冕颱風水氣北移到台灣上空，全台「變天」轉濕涼。劉沛騰說，周三起全台降雨機率提高，其中大台北、基隆北海岸和宜蘭雨勢比較大。周四、周五北部及東北部降雨時間拉長，還可能出現局部大雨，各地也仍有短暫雨。氣象局目前預估周五時玉山、合歡山等3千公尺以上高山則有機會降下「初雪」。

(中時電子報)