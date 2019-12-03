CTWANT 》荒廢地變停車場 林昶佐割稻尾里長氣炸

北市中正萬華區立委選情激烈，各候選人拼盡全力，日前剛宣布退出時代力量的該選區無黨籍立委林昶佐，卻遭當地凌宵里社區發展協會理事長李茂基指控，他將一處軍方眷改空地興建停車場的工程，當成自己的政績；凌宵里里長游秋蓮也不滿他「割稻仔尾」。

李茂基看到海報的當天下午就回家在臉書上貼文痛批林昶佐搶里長政績。（圖／翻攝自翻攝自凌宵里社區發展協會理事長李茂基臉書）

本刊調查，凌宵里內一處眷改空地，早在去年底就已完成招標作業，但林卻在今年五月才聲稱會同軍方會勘現場，是由他居間協調，讓興建停車場定案，如此大言不慚，里長直指「說謊不打草稿。」

11月17日下午，北市萬華區凌宵里社區發展協會理事長李茂基，突然在臉書上發文槓上林昶佐，原來是他看到林昶佐在中華路2段與南海路口1處空地鄰近大樓上懸掛巨幅競選海報，上頭除了放上林的相片，卻寫著「報告鄉親！凌宵里廢棄長達8年的國有荒地即將闢為停車場。」李茂基說，「凌宵里10多年的努力被他（林）一句話就搶走所有的功勞，他還說這是他的政績，我看到差點中風。」

看似合情合理的政績，卻在李茂基臉書貼文後的第3天，也就是11月20日下午，游秋蓮的辦公室出現1位來自桃園的許姓訪客後真相大白，原來這位訪客正是「東展企業公司」的協理，而東展就是去年12月軍方辦理該處空地改建為停車場的得標廠商，軍方通知他即將進行土地點交作業，請他先行拜會里長。

這時游秋蓮才大吃一驚，原來林昶佐今年5月和軍方會勘時竟沒有通知她，硬生生搶走她的努力成果，還宣布停車場興建定案是林的政績，而里長辦公室始終沒有接到任何通知及任何1紙公文，也未開過1場協調會，但事實上得標廠商去年底就已經完成招標。

林昶佐服務處發言人說，「自從林昶佐上任之後，就積極和國防部聯繫協調才有這樣的結果出來。」發言人說，去年底軍方依程序對外招標，但今年5月22日是林昶佐找國防部現場會勘，當地作成決定要軍方加快作業，先行排除目前有爭議的房屋，將現有空地興建停車場。

發言人指出，凌宵里長期辛苦維護這塊廢墟他都知道，所以才會要求軍方加快辦理，而且今年中秋晚會他也到該里向里民報告過此事，里民也都很高興。他強調，「委員不是跟里長搶功，這是『協助』。」

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(中時電子報)