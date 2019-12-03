北市中正萬華區立委選情激烈，各候選人拼盡全力，日前剛宣布退出時代力量的該選區無黨籍立委林昶佐，卻遭當地凌宵里社區發展協會理事長李茂基指控，他將一處軍方眷改空地興建停車場的工程，當成自己的政績；凌宵里里長游秋蓮也不滿他「割稻仔尾」。
本刊調查，凌宵里內一處眷改空地，早在去年底就已完成招標作業，但林卻在今年五月才聲稱會同軍方會勘現場，是由他居間協調，讓興建停車場定案，如此大言不慚，里長直指「說謊不打草稿。」
11月17日下午，北市萬華區凌宵里社區發展協會理事長李茂基，突然在臉書上發文槓上林昶佐，原來是他看到林昶佐在中華路2段與南海路口1處空地鄰近大樓上懸掛巨幅競選海報，上頭除了放上林的相片，卻寫著「報告鄉親！凌宵里廢棄長達8年的國有荒地即將闢為停車場。」李茂基說，「凌宵里10多年的努力被他（林）一句話就搶走所有的功勞，他還說這是他的政績，我看到差點中風。」
看似合情合理的政績，卻在李茂基臉書貼文後的第3天，也就是11月20日下午，游秋蓮的辦公室出現1位來自桃園的許姓訪客後真相大白，原來這位訪客正是「東展企業公司」的協理，而東展就是去年12月軍方辦理該處空地改建為停車場的得標廠商，軍方通知他即將進行土地點交作業，請他先行拜會里長。
這時游秋蓮才大吃一驚，原來林昶佐今年5月和軍方會勘時竟沒有通知她，硬生生搶走她的努力成果，還宣布停車場興建定案是林的政績，而里長辦公室始終沒有接到任何通知及任何1紙公文，也未開過1場協調會，但事實上得標廠商去年底就已經完成招標。
林昶佐服務處發言人說，「自從林昶佐上任之後，就積極和國防部聯繫協調才有這樣的結果出來。」發言人說，去年底軍方依程序對外招標，但今年5月22日是林昶佐找國防部現場會勘，當地作成決定要軍方加快作業，先行排除目前有爭議的房屋，將現有空地興建停車場。
發言人指出，凌宵里長期辛苦維護這塊廢墟他都知道，所以才會要求軍方加快辦理，而且今年中秋晚會他也到該里向里民報告過此事，里民也都很高興。他強調，「委員不是跟里長搶功，這是『協助』。」
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(中時電子報)
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