自封「IPSS」（International Professional Super Star）的徐熙娣（小S），去年以接近新台幣1.6億元的吸金功力，榮登台灣藝人收入之冠；雖然荷包滿滿，但她經常灌輸2個寶貝女兒正確的金錢觀，還下令不得購買超過1000元的衣服。上月底，本刊讀者目擊小S的2個女兒逛街，儘管巨星媽媽並未在旁監視，她們仍選擇在平價服飾店消費，看來媽媽的話，她們都有在聽！

Elly、Lily遇見民眾要求合照，都親和地答應。（翻攝自讀者janelo9999 IG）

小S和許雅鈞的大女兒Elly及二女兒Lily，11月24日下午3點，在一名高大男子的陪同下，到台北市信義商圈逛街。姊妹倆鎖定ATT 4 FUN旁一家價位親民的品牌服飾店，該店商品起價僅290元，專攻少女市場，頗適合正值青春期的許氏姊妹。

Elly和Lily姊妹倆一踏入店面後，Elly立刻開啟購物模式，認真地東挑西選，不過她並沒有失心瘋地採買，而是慎重地把想要的衣服帶進試衣間；Lily則站在試衣間門口，靜靜地低頭滑手機，不時幫試裝的姐姐確認版型和尺寸是否合適。或許是太謹遵媽媽的話，Elly雖然是某知名服裝品牌的代言人，等於一隻腳已踏進演藝圈，但試穿了半小時，仍因不敢過度消費，沒有決定選購哪件。

延伸閱讀

(中時電子報)