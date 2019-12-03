NBA上周最佳球員出爐，東區「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、西區「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)獲選。最意外的當然是甜瓜的大復活，他繳出場均22.3分、7.7籃板、2.7助攻，距離他上次拿到單周最佳已經相隔5年多了。

字母哥自然是東區無敵手，但在安森尼狠狠打臉全聯盟之時，亦有很多人認為這個獎給錯了，獨行俠東契奇(Luka Doncic)顯然更厲害，表現更全面。火箭哈登(James Harden)演出3節獨得60分，而且還有很多助攻，他也該拿獎。說起來還是甜瓜的大復活更亮眼，畢竟對於東契奇和哈登來說，那樣的成績是家常便飯，對於甜瓜則是意義重大

美媒CBS質疑甜瓜不該拿獎，但是「我們愛甜瓜」，這種東山再起的故事總是令人開心，所以也能接受。他本季差點無球可打的甜瓜，目前與拓荒者簽有非保障合約，只要他撐過明年1月7日就可以成為保障合約。現在看來是沒問題了，如果這樣下去，大家都欠甜瓜一個道歉了。

(中時電子報)