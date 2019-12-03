本季最受外界看好的是快艇，雖說別隊也有大球星組團，里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅喬治(Paul George)仍有過人之處。依照快艇總教練瑞弗斯(Doc Rivers)的看法，這兩人最厲害的是不用練就能打出化學效應。事實上因為喬治開季受傷的關係，兩位球星至今居然沒有一起練過球！

瑞弗斯對美媒ClutchPoints說：「我執教差不多20年從未遇過這種情況，打了21場例行賽卻沒有讓我的兩位主將一起練過球，一次也沒有。他們唯一那次是打分組對抗，兩人不同隊，但從未在練球時當過隊友。」

保羅喬治長年身為溜馬一哥，轉到雷霆跟韋斯布魯克(Russell Westbrook)卻合作無間，效能不僅沒減弱，上季更締造生涯場均最高得分(28.0)。里歐納德更不用說，效力暴龍僅1年就摘下總冠軍，完全沒有磨合問題。可見兩人都是擁有馬上進入狀況的本領，在球星組團的年代是十分寶貴的特質。現在快艇無論是一人輪休，或是雙王一起上都能發揮穩定戰力。

(中時電子報)