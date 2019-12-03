卡神楊蕙如涉入網軍帶風向，後續效應導致前大阪辦事處長蘇啟誠輕生。對此，國民黨總統候選人韓國瑜在昨深夜在臉書上貼出600字長文，痛心批判民進黨對這事件竟以「記取教訓」等話來回應，實在太過於冷血。

韓國瑜深夜發文，痛批民進黨用謊言掩蓋執政的失敗，令人不齒！如今面對人命關天的大事還一副事不關己的模樣，一個有為有守、有血有淚的政府難道不該主動協助調查，揪出網軍名單與幕後黑手嗎？

雖然今天檢調終於還給了社會真相，但韓國瑜認為，整個事件的共犯結構仍然有待釐清，而且背後教唆出資的人也需負上法律與道義責任，應該要交代清楚誰是幕後金主！

韓表示，一年前網軍將輿論上對駐日代表謝長廷的批評轉向大阪辦事處執行不力、責無旁貸，甚至出現黨國餘孽、爛到該死等惡劣、霸凌式的批評，再借刀網友譴責轉移焦點，造成了這場悲劇；韓國瑜想告訴各位網友，在相信並轉發某一則網路消息之前，請多思考幾分鐘且查清真相，不要輕易讓自己成為網路謠言的幫兇與殺手。

韓國瑜表示，這是一條中華民國外交官的寶貴人命，國家培養幾十年的外派官員在外為國爭取榮譽、協助國人，卻被特定網軍帶領輿論痛批，被逼到需要以死明志的絕境，至今想來依然令人痛心難過，民進黨居然以這種冷血輕蔑的態度，試圖將整個事件再次輕輕放下。

最後，韓國瑜提到去年參與高雄市長選舉期間，每周晚上找出時間以開直播或是走街串巷的土方法去宣傳理念與爭取認同，「因為天心即我心、天心在民心」，只有光明正大的候選人、才有光明正大的真民主！

(中時電子報)