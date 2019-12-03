大多數腦中風都是因為血管長期退化造成阻塞，讓血液及氧氣無法供應到腦部的各個區域，但也有少數情況是因為先天腦血管構造異常所造成，當腦部的某一處血管受到阻塞或爆裂時，負責該區域相對應的功能就會隨之喪失，包括運動、感覺、語言等功能，也因此會導致身體出現肢體癱瘓、麻木、失語症等各種障礙。

一般來說，如果是位於腦幹組織的中風，影響了心跳、呼吸等生命現象時，最容易導致死亡。

另外，由於腦細胞不會再生，因此一旦出現實際的傷害之後，就會造成許多不可逆的後遺症，不僅後續復健辛苦，也會造成家庭沉重的經濟負擔。

因為每位患者腦部受損的位置都不一樣，發生的後遺症也都不同，比較常見中風後遺症如下：

❶昏迷：這種情況比較常發生在嚴重中風，例如腦幹或是大範圍腦中風的患者身上，可能會昏迷不醒，但也可能隨著生理狀況逐漸穩定，意識隨之逐漸清醒。

❷半身不遂：這是腦中風最常見，也是影響範圍最大的症狀，多是因為控制運動部分的腦細胞發生障礙，經常造成半身不遂，必須靠積極復健來恢復健康。

❸感覺麻木、異常：感覺系統發生障礙，導致同一邊的手腳發生感覺麻木或是感覺異常，嚴重的話，甚至完全喪失感覺功能。

❹語言障礙：當控制語言系統的腦細胞受到損傷，就會發生語言障礙，有些患者是聽得懂，但無法表達出想法；有些患者則是聽不懂或是說不出名詞的部分，每一位患者失去的語言功能都不一樣。

❺方向感、判斷力、記憶力等異常：中風傷害到大腦皮質主導智力的部分，就會發生智力障礙，導致平時需要靠智力控制的功能喪失，甚至有可能發生失智症。

❻嘴歪眼斜：腦神經系統發生障礙而造成神經麻痺，因此，會出現嘴歪眼斜的現象。

❼大小便失禁：腦中風患者因為控制大小便的神經系統受損，就會有大小便失禁的狀況發生。

延伸閱讀：

(中時電子報)