2020總統大選倒數39天，國民黨總統候選人韓國瑜重兵回防大本營高雄，並向高雄市民喊出，高雄人頭腦已清醒，如果民進黨不好好執政，高雄人會讓你們下台！對此，前總統陳水扁表示，沒好好執政的是韓國瑜，當上市長卻無心市政，前總統馬英九當台北市長時，都沒落跑去當總統，「馬英九不敢做的事，韓國瑜做到了」！

陳水扁於臉書發文表示，12月1日韓國瑜回防高雄為黨籍立委候選人站台，韓國瑜在台上說，「我們要告訴大家，高雄人頭腦已經清醒了，民進黨如果不好好執政，高雄人會讓你們下台！」

接著，陳水扁話鋒一轉指出，問題是沒好好執政的是韓國瑜。好不容易選上市長，卻無心市政，根本沒有在做市長，就想要進軍總統府。這次高雄人頭腦清醒了，要告訴韓市長，「如果不好好執政，高雄人會讓你下台！」

陳水扁更指出，馬英九都不敢做的事情，韓國瑜做到了。1998年馬英九擊敗尋求連任的阿扁市長，馬英九也沒有中途落跑去選總統，仍然做好做滿。2002年馬英九狂勝李應元，做過一任市長的馬英九，如果要選2004年總統或擔任連戰副手，馬英九都有贏的機會，但他也沒有棄選民於不顧。

陳水扁認為，高雄人明知韓國瑜吹牛說大話，仍支持改變的力量。縱使被騙，下次不選他就是了。選前街訪民調和政經氛圍都顯示高雄會變天。韓國瑜現象席捲全台，沛然莫之能禦。但今年局勢都不一樣了，固然中國因素是蔡英文逆轉勝的重大影響，關鍵應在於韓國瑜執政的乏善可陳，加上韓國瑜的黑紀錄逐漸被掀開，連庶民形象也破滅了！

最後，陳感嘆，朱立倫原本可以幫國民黨贏回政權，吳敦義就是不用，「贏贏局賭到輸」。有這樣的主席還要敵人嗎？一年來，真的是「成也韓國瑜，敗也韓國瑜」！

(中時電子報)