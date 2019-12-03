總統蔡英文「論文門」爭議不休！雖已多次澄清，並召開記者會秀出當年論文原稿，仍無法平息質疑。旅美學者林環牆再提5大證據，從教育部論文封存一路質疑到政大教職，怒嗆政大、教育部出來面對，勿因一人成為整個「論文門」共犯結構，更崩壞台灣文官制度。

林環牆在臉書發文，表示「論文門 政大副校長疑虛構了蔡英文人事聘任的兩個時間點」，全文如下：

11月28日立法院公聽會政大副校長王文杰透露了可能是虛構的兩個時間點，與許多人（包括彭文正教授，歐崇敬教授，及本人）所掌握的時間點明顯衝突。我們呼籲政大與教育部：不要封存蔡英文人事檔案，不要成為整個蔡英文論文門的共犯結構，以及不要崩壞本應嚴守中立的台灣文官制度。

王文杰副校長在公聽會透露了應是虛構的兩個時間點：

1）他說，蔡英文是於1984年8月1日直接以政大副教授聘任，沒有所謂「升等」的情形。

2）他又說，蔡英文在當時是先聘後審，後來審查通過後，教育部於1986年1月15日函覆檢送蔡英文的副教授聘書。

在此，本人要沈痛地指出，王副校長在公聽會裡為何要編造一個故事，虛構了兩個時間點，企圖呼應前大法官劉鐵錚9月21日的公開函，以遮掩蔡英文論文門所曝露的諸多破口。

第一，如果1984年8月1日是蔡英文初聘到政大的時間點，那麽她是如何可能擔任林桓碩士論文的指導教授？不要忘了，林桓在論文的序言裡明確地說，他是在1984年春天通過論文口試！

第二，政大於1983年5月23日收到一份來文字號「留2823」有關蔡英文央他人推薦的求職公文。經由國家發展委員會檔案管理局的機關檔案目錄查詢網(利用進階搜索）：

https://near.archives.gov.tw/

大家可找到這份公文的案由內容有下面兩個關鍵詞：

---- 關鍵詞1: 「留英學生蔡英文」

---- 關鍵詞2: 「 請惠予優先延攬見覆」

非常清楚，自蔡英文於1982年11月10日退出倫敦政經學院（LSE）的碩博士學程後，她即喪失英國學生簽證身份，必須最遲兩個月內離開英國。也因此，她在1983年5月23日已託人推薦至政大謀教職。

為了對照方便，本人把1983至1990與蔡英文有關的政大/教育部公文收發等資料彙集如附表，而表內的每一份公文也有單獨的照片檔。所有這些資料全取自上述的機關檔案目錄查詢網。

第三，在收到5月23日「留2823」公文後，政大約隔了一個禮拜而於5月31日發出一份發文字號「政人1123」的人事公文。這份公文也查到兩個關鍵詞：

---- 關鍵詞1: 「留英學生蔡英文女士來校任教案」

---- 關鍵詞2: 「 法律」

我們雖然看不到公文全文，但由上面兩份公文查到的關鍵詞研判，政大發出「政人1123」公文應是聘任蔡英文為1983年8月起擔任「客座教師」的人事派令。如此的人事安排，蔡英文才有可能以「客座教師」的身份去指導林桓的碩士論文，不是嗎？

第四，上面提到，在公聽會裡，王文杰副校長說，教育部於1986年1月15日函覆檢送蔡英文的副教授聘書。但是，在機關檔案目錄查詢網，我們找不到這份有關教育部在1986年1月檢送副教授聘書的公文。我們在1984-1985年間可以找到三份（見附表）攸關審查客座教師蔡英文副教授資格的公文（政人3057，英代新，台審44264），但接續這三份公文後，就沒有下文。難道蔡英文的副教授資格當時沒有被審查通過？

第五，在機關檔案目錄查詢網裡，本人找到一份令人驚訝的人事派令公文。如附表所示，這份公文的發文字號事「政人1032」，是當時政大於1990年5月9日發出。本人查到這份公文有下面四個關鍵詞：

---- 關鍵詞1: 「蔡英文」

---- 關鍵詞2: 「 法律」

---- 關鍵詞3: 「專任副教授」

---- 關鍵詞4: 「 聘書」

綜合這四個關鍵詞，我們研判，1990年5月9日「政人1032」這份公文就是蔡英文的政大法律系專任副教授聘書。那麽王文杰副校長所提「1986年1月15日」發放副教授聘書的時間點是從何而來？又如何解釋蔡英文在1986年6月的法學評論裡仍然自稱「客座副教授」而不是「副教授」？

我們支持賀德芬教授在公聽會所做的呼籲，蔡英文是應該將她的人事檔案立刻解密。在動用國家機器封存直接証據的違法安排下，蔡英文以刑事起訴賀德芬教授，彭文正教授，以及本人，這不僅僅是一個最高權力者的誠信淪喪，更是侵犯被起訴這三位教授的基本人權，以及嚴重破壞台灣民主法制的根基。

(中時電子報)