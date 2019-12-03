季節轉換之際，天氣忽冷忽熱，許多人出現頻繁腹瀉的症狀，以為是吃壞肚子或腹部受寒，但無論是哪一個季節，只要腹瀉持續超過3個月，且經常伴隨腹痛、體重減輕、血便或發燒等症狀，可能是罹患「發炎性腸道疾病」，且還會提高大腸直腸癌的風險，需特別當心！

34歲男性在正要展開多彩多姿大學生活的那一年，突然頻繁腹瀉，體重從原本98公斤爆瘦剩50公斤，且發生肛裂和肛門廔管，多次進出醫院仍查不到病因，直到膀胱長出廔管，小便尿出菜渣、雪花片片，進一步檢查才確診為「克隆氏症」，屬於發炎性腸道疾病的一種。

發炎性腸道疾病是一種連專科醫師都覺得棘手的疾病。台灣小腸醫學會理事長、林口長庚醫院胃腸科主任蘇銘堯表示，發炎性腸道疾病（簡稱IBD）是一種自體免疫性疾病，因腸道免疫系統過度反應與錯誤識別所引起；目前國內發炎性腸道疾病患者約4千多人，相較於1998年的139人，成長近30倍，相當可怕。

蘇銘堯理事長進一步說明，發炎性腸道疾病好發於20至40歲青壯族群，依發炎部位和型態，可分為「克隆氏症」和「潰瘍性結腸炎」，兩者的症狀表現不太相同。克隆氏症常發生於小腸或大腸，侵犯腸壁程度較深，以腹瀉、腹脹和腹痛為主，疼痛多出現於右下腹部；潰瘍性結腸炎則主要侵犯直腸和大腸的黏膜層，常有明顯的腹瀉、血便和腹痛症狀，且疼痛部位多發生於左下腹。

臨床也常見許多患者因腸壁不斷遭受免疫系統攻擊，出現發炎、潰瘍，甚至因為引起瘻管、穿孔或阻塞需接受多次切腸手術，導致短腸症；或因嚴重腸炎造成巨腸症須接受大腸切除。另外，患者也會因腸道反覆發炎，提高併發大腸直腸癌的風險。

在治療上，雖然發炎性腸道疾病無法根治，但症狀較輕者可透過5-ASA藥物、類固醇或免疫抑制劑來穩定病情，即使是病症較嚴重者，也能藉助生物製劑的幫助，有效控制病情。

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(中時電子報)