目前大陸冷氣團的冷空氣主力已抵達台灣，預估至周三清晨，是這波冷空氣最冷的時間，中部以北、宜蘭下探13-14度。明天冷氣團稍稍減弱，但南方「北冕」颱風帶來的水氣接力北上，全台灣都將轉有雨、濕冷的天氣。天氣風險公司提醒，尤其周四時「北部、宜蘭」預報的雨勢相當大，在冬季算是不尋常的降雨訊號，要留意相關災害發生。
「天氣風險 WeatherRisk」在臉書上指出，明天午後到周五全台有雨，除了是颱風帶來的水氣，還有大氣中層的不穩定系統在配合，「在冬季是不尋常的降雨訊號，要留意相關災害發生」。並提醒這一波濕冷的天氣要持續到周五下半天，北部的雨勢則要到周六才趨緩。
氣象局副局長鄭明典在臉書也指出，第28號颱風「北冕」，目前是中度颱風強度，從衛星雲圖上可看出它結構很完整。且北冕目前移動速度緩慢，「這種緩慢移動的颱風可能帶來很可觀的累積雨量，是很危險的颱風！」
(中時電子報)
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