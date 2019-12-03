網友酸沈富雄「連老沈都如此地氣極敗壞抹黑韓總、可見得綠營已經感到即將大輸到脫褲了」。（擷取自洛杉基臉書）

民進黨前立委沈富雄昨針對2020大選進行分析，對於最新民調顯示，蔡英文以51.2%的支持度，領先韓國瑜的23.7%，沈富雄直言，若民調可信，國民黨選情已全面崩盤，韓國瑜起碼輸250萬票。對此，自由作家洛杉基則不以為然，並呼籲韓粉及國粉們一定要繼續支持，「讓沈富雄的牛皮吹破」。

《美麗島電子報》日前公布最新民調，蔡英文以51.2%的支持度，領先韓國瑜的23.7%和親民黨主席宋楚瑜的5.2%，蔡大贏韓28個百分點。對此，沈富雄昨於臉書發文表示，若如果可信，國民黨的選情已經全面崩盤，韓國瑜起碼輸250萬票，國民黨國會席次不會超過43席。他說促成此悲劇的敗象有三個，包括昏庸的主席、荒謬的候選人以及尷尬的對中立場。

對於沈富雄這番見解，洛杉基不以為然。他在臉書表示，支持韓國瑜的韓粉及國粉們，一定要讓韓國瑜大勝百萬票、國民黨立委席次過半，讓沈富雄的牛皮吹破，也讓他以後沒臉繼續在政論節目中，不負責任胡言亂語，靠著吹牛吃香喝辣！

網友則紛紛表示「連老沈都如此地氣極敗壞抹黑韓總、可見得綠營已經感到即將大輸到脫褲了」、「沈富雄老矣！瞧不起小民認同的政治人物、接地氣的政治人物」、「民進黨都不會照鏡子的」、「是沈富雄要崩盤了吧」、「那就讓沈富雄跌破眼鏡吧！」、「民進黨要崩才是」、「看來執政黨要崩盤了」。

(中時電子報)