新北市三峽昨天深夜10點多發生一起因債務糾紛釀成的街頭砍人命案。一位簡姓男子因積欠黃姓友人7千元債務，多次遭索討未還，兩人相約到簡男住處騎樓談判，黃男還帶了另2名友人助陣，未料雙方一見面，簡男立刻掏出尖刀，潮前來助陣的江男猛刺，導致江男大量鮮血四濺倒臥騎樓，送醫後不治。

根據目擊者指出，昨晚10點多見到中正一路一處騎樓下，有多名男子在大聲爭吵，突然見就看到其中一人撲向另一人，另兩人則在後方拉著動手的男子，突然間就傳來呼救聲，當時就見到有一人倒臥在地上。

不過嫌犯犯案後並未離開，而是等到救護車與距離不遠處的三峽分駐所員警趕到場後乖乖就逮，但是傷者疑似身中多刀，地上流滿大量血跡，經送醫後宣布不治。

警方初步了解，行兇的簡姓男子因積欠黃姓友人7千元，原本昨晚想去要錢，還帶了江姓友人助陣，但未料一見面後簡男就持刀對著江男猛砍，江男當場就傷重倒地。警方獲報後趕抵現場，將還在現場的簡男逮捕，目前尚在偵辦中。

(中時電子報)