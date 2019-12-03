許多民眾都會捐款給兒福聯盟，希望能幫助弱勢兒童。不過卻有網友發現，今年兒福花了3億7千萬在內湖買下整層辦公室及14個停車位。這個消息讓不少網友震驚，質疑捐款變成幫兒福繳房貸，兒福則在臉書證實，確實有買辦公室，但經費存了21年，且財報紀錄都是公開的。

昨天有網友在《爆怨公社》上貼出在證交所公開資訊觀測站的截圖，顯示兒福在11月8日以3.7億元買下位於北巿內湖區瑞光路的辦公室，原PO表示，之前一直都有捐錢給兒福，希望能幫助到弱勢的小朋友，他也理解所有的慈善團體都有辦公室的需求，但應該不用花到這麼多錢去買辦公室吧？從今天起，他會把錢捐給更有責任的慈善團體，而不是捐錢幫兒福繳房貸，心已死啊！

網友爆料，經常捐款給兒福，希望幫弱勢孩童，但卻發現兒福今年砸3億7千萬買下內湖辦公室。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

貼文曝光後，讓不少網友看了既震驚又痛心，「買辦公室節省租金是可接受的，但花到3億就過分了點。」、「不捐款了！連慈善都騙人！」、「太扯了！我還捐好多次，根本浪費我的愛心」、「真假？我捐了6-7年，十幾萬了」、「看到大家的愛心被這樣用有點傻眼」。

而針對這則貼文，昨（2日）兒童福利聯盟也在臉書上澄清，目前各個辦公室都是租的，歷經多次搬遷與房租調整等狀況，才決定要買下內湖辦公室，讓工作人員能有穩定且良好的服務環境，而這21年來其實兒福都有持續提撥部分所得轉為購屋基金，且所有的財務報表都是公開透明的，請捐款人放心！

不過部分網友看了澄清詞後痛心表示，只覺得我們的善意被濫用的，明明有更便宜、交通方便的地段可買，然後把剩下的錢拿來幫助需要幫助的孩子，這讓我很失望，因為捐款的目的是想幫助孩子，若是要買辦公室，應該用「買辦公室」的名義請大家捐款吧？而不是存下幫助孩子的錢來買。

(中時電子報)