國民黨總統參選人韓國瑜，雖屢在各家民調落後，各大造勢現場卻人潮洶湧。有「北漂最美主持人」之稱的國民黨青年黨代表李明璇，表示自己回高雄參加陳美雅、陳麗娜、葉壽山三位立委候選人競選總部成立，強烈感受到民眾熱情，人潮甚至多到連站都站不穩，讓他不禁懷疑：「我真的不曉得民調怎麼得來的？」網友也回應：「明璇我已經不相信民調，全力支持韓國瑜！」

李明璇在臉書發文，表示自己3日回到高雄為陳美雅、陳麗娜、葉壽山三位立委候選人助選，感受到民眾越夜越沸騰的熱情，「從早到晚，從高雄到屏東，場場都是萬頭鑽動之景，場場都座無虛席，更直白地說：哪裡有板凳可坐？不誇張，首先要站穩，別被支持群眾不小心推倒才是。」

李明璇有感而發道：「民進黨執政才三年半，要貪污要權力要腐敗，卻完全不知道人民需要什麼！都正式登記成為總統候選人了，我還是看不到蔡英文的政策是什麼，民進黨還在忙著抹黑抹紅抹黃，讓對手疲於應對、打擊對手陣營士氣、造謠使支持者產生懷疑、欺騙使中間選民討厭韓國瑜，民進黨造成如此惡質的選舉選風，必須靠大家親自修理！」

面對情義相挺的支持者也讓他不禁直言：「我真的不曉得民調怎麼得來的？如果正在看這篇文章的你，曾經出現過懷疑的想法，你的腦中浮現過這樣的疑問：「為什麼媒體說蔡英文的民調一路領先，卻看到身邊還是有不乏的韓國瑜支持者」，邀請你 挑選一場造勢活動去參加，藍綠都去看看，你的真實感受會告訴你答案。」

不僅如此，李明璇更振臂疾呼：「選舉越骯髒，執政必貪腐選舉越清廉，執政越廉潔我們拒絕謊言治國，拒絕騙吃騙喝騙執政的蔡政府，拒絕撈金撈銀撈選票的民進黨！好不好！今天，我再次感受過每雙炙熱的雙手，看見每雙充滿堅定的眼神，我很有信心！奮鬥尚未成功，朋友們繼續努力！」

文章一出，迴響熱烈，網友紛紛回應：「明璇我已經不相信民調，全力支持韓國瑜！」「這就是高雄街頭真民調」、「民調不是民調，是調整的調」、「某人馬上民調會高到破60%」、「我去過11／20蔡英文賴清德的高雄造勢，人是多，可是每區都有舉牌子的車號，遊覽車外圍停滿，結束又散得快，民調這樣120%我就信了吧！繼續假高潮到1月10號23:59吧！」

(中時電子報)