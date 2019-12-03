一芳水果茶總部在今年8月初時於官方微博發文譴責香港罷工等言論，引起台港兩邊網友強烈不滿，香港人怒將「一芳」的招牌以噴漆方式添上了幾筆，成為「共芳」，隨後港、台兩邊開始發起「拒喝」行動，強烈抵制「一芳水果茶」。

老闆感恩一路走來的批評指教、支持鼓勵。用字遣詞透露著誠懇與感謝，有許多人替老闆感到可惜，認為他們真的是非常無辜遭受波及。也有人怒斥這根本是政治下的犧牲品。不過湧入最多的留言還是網友溫暖的加油打氣，除了替老闆加油，也有人表示，「這次事件應該受到許多流言蜚語，辛苦您了。」(圖/取自一芳虎尾店臉書)

一芳水果茶董事長柯梓凱在11月接受媒體訪問時透露，原本在台灣有180家分店，在風波出來後已經陸續關了30家。今(3)日，虎尾中正店的一芳水果茶，也在臉書上表示，昨(2)日是該店最後一天營業，原PO表示：

感恩一路走來的批評指教、支持鼓勵...

心裡頭、暖的！

淚盈眶、滿的！

我們不以攻訐、來凸顯自己特別，

感激各位表達、每字句都是珍貴！

用心做好一切、服務笑容來面對，

老天所有安排、都是最好的恩惠！

在虎尾碰到的您、都是善緣，

要感謝的人太多、只好謝天～

或許來日重逢，讓我再說一聲...

「您好，來飲茶！」

一芳虎尾中正店、下台一鞠躬！

用字遣詞透露著誠懇與感謝，有許多人替老闆感到可惜，認為他們真的是非常無辜遭受波及。也有人怒斥這根本是政治下的犧牲品。不過湧入最多的留言還是網友溫暖的加油打氣，除了替老闆加油，也有人表示，「這次事件應該受到許多流言蜚語，辛苦您了。」

(中時電子報)