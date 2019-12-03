歐陽娜娜曬美照網友不領情。(圖／翻攝自微博)

高以翔大體2日已返回台灣，靈堂設置在金寶軒。(圖／本報系資料照)

高以翔上月27日凌晨錄製浙江衛視節目《追我吧》時猝死，讓親人和粉絲都悲痛不已，不少圈內好友也發文哀悼，不過歐陽娜娜卻因轉發演員宋佳發文「高危職業，同行們熱愛的同時請保護自己」，遭網友砲轟「蹭熱度」，還要她退出演藝圈，2日她分享替品牌拍攝的新照時，更慘遭狂酸，還登上微博熱搜。

演員宋佳之前在微博發文，「當熬夜變成敬業，當拚命當成應當，當生命不在的時候，誰來保護誰。高危職業，同行們熱愛的同時請保護自己、愛護自己」，藉此哀悼高以翔，歐陽娜娜隨即轉發，並附上雙手合十圖案，引起網友撻伐，認為現在大家是要究責節目組，而不是將焦點轉到藝人安全上，痛批她們在「蹭熱度」。

而歐陽娜娜2日曬出美照，配圖附文：「喜歡這個菜籃子」，引來網友狂酸，「拎著菜籃子太危險了，快放下，別把命丟了」、「娜比，Vlog高危，別拍了」、「演員這麼高危，不如去買菜」，不過也有粉絲認為她只是轉發PO文以示悼念，沒必要這樣對她，「這也是網路暴力」。

(中時電子報)