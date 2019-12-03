陳泰元（左）與陳宏田於吊橋區虎月亭前合影。（虎頭埤風管所提供／劉秀芬台南傳真）

陳泰元（右）與陳宏田於於環湖步道上合影。（虎頭埤風管所提供／劉秀芬台南傳真）

陳泰元畫作「水橋虹影」。（虎頭埤風管所提供／劉秀芬台南傳真）

陳泰元（左）與陳宏田於虎月吊橋前與「虎月吊橋」畫作合影。（虎頭埤風管所提供／劉秀芬台南傳真）

高齡80多歲的台灣南美會理事長、台南市美術學會榮譽理事長陳泰元，1970年代曾短暫於台南市虎頭埤風景區管理所擔任管理組長，一直以來想為故鄉新化奉獻個人心力，去年開始陸續畫出虎頭埤十美景，日前終於完成，並將提供給管理所製成明信片，為虎頭埤觀光旅遊宣傳。

虎頭埤風管所主任陳宏田表示，虎頭埤水庫歷史悠遠，開發溯自清道光20年代1840年代，美景天成，是日本時代1927年票選「台灣八景十二勝」當年台南州（今雲林、嘉義、台南縣市）唯一入選之名勝地，1954年亦以「虎埤泛月」榮登南瀛八景之一，一直以來就是大台南的後花園，並有「小日月潭」之稱。

陳泰元完成的虎頭埤十景主題，包括前清秀才王則修詩人所題的虎埤八景：濠上觀魚、虎溪釣月、孤嶼螺痕、閘口飛泉、江亭坐月、虎嶼歸雲、水橋虹影、虎頭倒影外，並再自行增加祭祀紅亭（原新化神社休憩所）及第一碼頭等二景，合計成十景。

陳泰元畫風獨特，擅長光影呈現，整幅畫作立體感十足，猶如置身畫中，尚能感受景物因風飄揚的臨場氛圍。為了讓更多人認識虎頭埤之美，管理所將把陳泰元畫作開發明信片，除了提供更多遊客能按圖索驥更深度旅遊外，明信片也將有極大收藏價值。

虎頭埤風景區有山有水，老少咸宜，非常適合全家大小親子共遊，湖光山色也常吸引各地美術喜好者前來就地寫生創作，陳宏田也歡迎大家有空來虎頭埤寫生，把剎那間的美景，透過寫生畫作，化成永恒珍藏的回憶。

(中時 )