這款口罩還特地邀請ELLE團隊設計，開發出2款「印象迷彩」、「法式奇趣」，限量發售兩千組。（中衛提供／台中馮惠宜傳真）

許多人長時間戴口罩時，如果聞到一股臭味，可能會懷疑是口罩有問題，其實有可能是聞到自已口臭！為了解決這項問題，國內口罩大廠CSD中衛，耗時一年半，與國內知名機能纖維布大廠「華楙生技」合作開發全新消臭機能布「PURAiR」，獨家運用在口罩最裏層。採用如絲綢般滑順的天絲作為主材料，添加可分解臭味的海洋蛋白胜太胺基酸，柔軟親膚又能消滅壞口氣！

中衛行銷經理周令怡表示：「有些人口氣不好，布口罩戴久了會被自已口臭薰到無法呼吸。而且就算沒口臭，一般棉質布口罩戴久了也易有潮濕異味，因此具消臭機能的布料，變得十分重要。」，從消費者的不適，也讓中衛看到商機。

周令怡說，這款時尚布口罩從企劃、研發、挑布、測試到申請商標，總共花費一年半，而且還特地邀請ELLE巴黎設計團隊，設計「印象迷彩」、「法式奇趣」兩款法式風情圖案。更棒的是，口罩採用立體剪裁，具V臉修飾效果，特別設計可調式彈性耳帶，就算長期配戴也很舒適。

看到台灣機能布技術獨步全球，中衛團隊開始思考，何不開發一款能解決布口罩異味問題的機能布料，這才催生了「PURAiR」！這款由中衛獨家開發的全新機能布，65％是絲綢般柔軟的「TENCEL天絲纖維」，另外35％則添加台灣自行研發，可分解臭味的「海洋蛋白胜太胺基酸」，即使重複水洗也不影響消臭效果。

特別的是，中衛特地替這款特殊布口罩，設計時尚收納包。表布採用知名編織球鞋同款的TPU紗製成，美觀又耐用，不僅可收納口罩，亦可化身手機袋、零錢包及化妝包等。

(中時 )