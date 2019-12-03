許多人長時間戴口罩時，如果聞到一股臭味，可能會懷疑是口罩有問題，其實有可能是聞到自已口臭！為了解決這項問題，國內口罩大廠CSD中衛，耗時一年半，與國內知名機能纖維布大廠「華楙生技」合作開發全新消臭機能布「PURAiR」，獨家運用在口罩最裏層。採用如絲綢般滑順的天絲作為主材料，添加可分解臭味的海洋蛋白胜太胺基酸，柔軟親膚又能消滅壞口氣！
中衛行銷經理周令怡表示：「有些人口氣不好，布口罩戴久了會被自已口臭薰到無法呼吸。而且就算沒口臭，一般棉質布口罩戴久了也易有潮濕異味，因此具消臭機能的布料，變得十分重要。」，從消費者的不適，也讓中衛看到商機。
周令怡說，這款時尚布口罩從企劃、研發、挑布、測試到申請商標，總共花費一年半，而且還特地邀請ELLE巴黎設計團隊，設計「印象迷彩」、「法式奇趣」兩款法式風情圖案。更棒的是，口罩採用立體剪裁，具V臉修飾效果，特別設計可調式彈性耳帶，就算長期配戴也很舒適。
看到台灣機能布技術獨步全球，中衛團隊開始思考，何不開發一款能解決布口罩異味問題的機能布料，這才催生了「PURAiR」！這款由中衛獨家開發的全新機能布，65％是絲綢般柔軟的「TENCEL天絲纖維」，另外35％則添加台灣自行研發，可分解臭味的「海洋蛋白胜太胺基酸」，即使重複水洗也不影響消臭效果。
特別的是，中衛特地替這款特殊布口罩，設計時尚收納包。表布採用知名編織球鞋同款的TPU紗製成，美觀又耐用，不僅可收納口罩，亦可化身手機袋、零錢包及化妝包等。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。