美國博彩公司更新NBA最新奪冠賠率，洛杉磯雙雄湖人與快艇列第一，緊追在後的是公鹿、七六人、火箭與塞爾提克等強隊。

湖人與快艇目前的賠率是2賠5，領先所有球隊，公鹿1賠5排名第3，七六人和火箭以1賠8並列第四，塞爾提克與金塊1賠18並列第六，爵士和暴龍1賠40並列第八，獨行俠1賠50獨居第九，熱火1賠60名列第十。

奪冠賠率並列倒數第一的球隊分別是尼克、老鷹、騎士，賠率是1賠10000。

(中時 )