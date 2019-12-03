大陸網紅韓安冉，在微博上擁有400萬粉絲。而她的行事作風一向話題性十足。她曾經自爆自己在16歲就開始「整形之路」，前後整了大約33次。還表示將會「活到老，整到老」。

此外，她與老公「小豬」的感情也令旁人霧裡看花。韓安冉在今年6月時與老公結婚，然而不到一周隨即直播表示要離婚，表示兩人已經沒有感情，一切都是為了孩子才結婚。也聲明自己絕非炒作等，然而不久後又傳出兩夫妻和好的消息。

韓安冉大方的承認「為了我自己瘦 把小豬P成啤酒肚了 不好意思」，隨後她發文表示，「P圖太麻煩了P不好了，我得我還是好好減肥吧，再瘦不下過年去抽脂。」(圖/取自韓安冉微博)

最近，韓安冉在微博中曬出與老公在馬爾地夫的一組合照，眼尖的網友隨即發現韓安冉為了將自己的肚子「修瘦」，竟活活將自己老公的肚子修圖修到向「十月懷胎」，此舉令刻引來網友的熱議。紛紛吐槽：「豬哥的肚子是不是懷了」、「網紅全靠P？」、「圖P的也太應付了吧…」、「這PS痕跡要不要這麼明顯啊」

對此，韓安冉大方的承認「為了我自己瘦 把小豬P成啤酒肚了 不好意思」，隨後她發文表示，「P圖太麻煩了P不好了，我得我還是好好減肥吧，再瘦不下過年去抽脂。」

(中時電子報)