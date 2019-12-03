漢來美食〈潮之鍋物SEAPOT〉，提供供「麻辣」、「汕頭」與「相撲昆布」等3種主廚特製湯頭讓食客自由選擇。（圖／姚舜）

漢來美食〈潮之鍋物SEAPOT〉備有活水魚缸，食客可以點用鮮活波士頓龍蝦與各式其它海鮮涮鍋。（圖／姚舜）

除了火鍋外，漢來美食〈潮之鍋物SEAPOT〉提供現點現做的握壽司，每貫28~48元就可享用。（圖／姚舜）

漢來美食〈潮之鍋物SEAPOT〉的大腸處理的很乾淨，每份訂價68元。（圖／姚舜）

漢來美食〈潮之鍋物SEAPOT〉可以買到肉身厚實的藍蝦當火鍋涮料。（圖／姚舜）

漢來美食〈潮之鍋物SEAPOT〉的鮑魚，每頭89元，說來不算貴。（圖／姚舜）

漢來美食〈潮之鍋物SEAPOT〉提供花枝漿讓食客涮食。（圖／姚舜）

漢來美食〈潮之鍋物SEAPOT〉的腐皮，花了不少時間找到，口感嫩中帶有Q彈。（圖／姚舜）

漢來美食新創輕蔬食品牌〈五梅先生〉，菜單上〈醬香鍋燒飯〉的素肉臊，是用有機豆乾切末，加入紅蔥頭、洋蔥、花菇等拌炒而成，味道很下飯。（圖／姚舜）

漢來美食新創輕蔬食品牌〈五梅先生〉的〈紅燒濃湯麵〉，內有用豆漿、香茹與豆薯做出的素獅子頭，Q彈富嚼勁，細火慢燉的紅燒湯頭，因加入洋蔥格外甜美。（圖／姚舜）

漢來美食〈五梅先生〉的〈咖哩濃湯麵〉，咖哩湯頭是用兩種咖哩粉加了椰漿、花生粉，以及5種蔬菜慢火熬煮而成，用寬板麵條更易沾附醬湯吃食。（圖／姚舜）

漢來美食〈五梅先生〉的〈泡菜鍋燒飯〉，內容有蕎筍筍、杏鮑菇、豆薯、洋蔥、泡菜與素肉燥，飯中並摻了藜麥。（圖／姚舜）

漢來美食〈五梅先生〉的〈綜合滷味拼盤〉，內有豆皮、大豆干、金針菇、猴頭菇、秀珍菇、玉米筍、高麗菜、海帶等8種食材。（圖／姚舜）

為擴大集團營運動能，餐飲「南霸天」漢來美食集團新創〈潮之鍋物〉（SEAPOT）與〈五梅先生〉（May Sensei）兩個全新餐飲品牌，分別搶進超市型火鍋與輕蔬食市場，兩個新品牌的首店並已有月前於高雄漢神百貨食街正式營運，這是漢來美食集團旗下品牌首次插旗百貨美食街，透露了漢來美食冀望新品牌未來「超速展店」的企圖，以及以更親民的餐飲主流業態貼近外食主流客群的雄心。

漢來美食標榜，〈潮之鍋物〉超市型火鍋的概念源於〈漢來海港〉百匯自助餐廳，而〈五梅先生〉則等同〈漢來蔬食〉的「國民版」。新品牌瞄準的客層包括年輕外食族、上班族與家庭客。兩個新品牌的菜式則來自集團廚藝團隊，新品牌立足市場的利基漢來美食集團的採購優勢，可以更具競爭力的價格訂價出擊，提供客人較同業相對優質與平價的選擇。

結合生鮮超市與自助餐廳概念的「自助生鮮超市鍋物」，顧名思義就是讓消費者自己提著菜籃挑選食材，挑所欲食、想吃多少拿多少，自己決定火鍋涮料品項種類與份量多寡，這樣的營運模式兼具有「民主」、「自由」的精神，但既名為「超市」，商品的品項要夠多、食材涮料要夠新鮮，價格也要夠親民，若只是虛有其名、聊備一格，後續無以為繼、消費者很快就「乏味」了。

漢來美食旗下有14個自有餐飲品牌，連鎖據點43家，龐大的經濟規模使集團有強大採購與「挑精撿瘦」優勢，進價成本少一點、食材品質高一點，反應在訂價與商品上，成了品牌競爭力。

〈潮之鍋物〉的超市區提供食材涮料應有有，火鍋裡不能缺少的各式手工丸餃、新鮮蔬菜、菇類、有機豆腐、滷大腸、滷牛筋等超過百樣，消費者可現挑、現買、現煮、現吃，海鮮食材包括天使紅蝦、日本廣島生蠔、北海道干貝與鮑魚，波士頓龍蝦更是活跳跳的養在活水缸內。

為了區隔市場，〈潮之鍋物〉供應的肉品涮料不僅可溯源，豬與牛還各有品牌。其中豬肉是榮獲十大神農獎、台灣知名養豬青農鄭育松培育的品系「黑豚1983」，肉質軟嫩Ｑ彈、油脂豐厚，涮熟後不必沾醬直接吃食就很美味。」牛肉則選「美國1855安格斯黑牛」的Top Choice等級，相較其他同等級牛肉，肉質更軟嫩、香氣更濃郁。

除了享用有「麻辣」、「汕頭」與「相撲昆布」等3種湯頭的火鍋，〈潮之鍋物〉的另一亮是這裡吃得到提供現點現做〈牛肉味噌炙壽司〉、〈海老握壽司〉、〈鮭魚肚蔥味炙壽司〉、〈天使紅蝦握壽司〉，以及〈比目魚炙壽司〉與〈干貝微炙壽司〉等6種不同口味的握 壽司，以每貫28至48元的「銅板價」出擊，這樣的食物與這樣的價格，是漢來美食的「武力示範」。

《經濟學人》全球大趨勢指出，2019是「純素之年」，全球掀起一股蔬食風，在英國2006至2016的10年間，素食人口增加了3.5倍，連鎖速食店必勝客、麥當勞也在近年相繼推出蔬食餐點。台灣素食人口高達人口比例一成，素食年齡層漸往下探，宗教素不再是主流，也就是洞見「食代趨勢」，漢來美食總經理林淑婷決定從既有〈漢來蔬食〉品牌延伸出新品牌〈五梅先生〉，以新速實簡的概念切入「輕蔬」市場，不標榜「純素」，而以五辛添香、料真味美，經濟實惠與五星飯店廚藝等訴求，開發新的客源。

〈五梅先生〉的菜品真的「非常美食街」，主食類的〈醬香鍋燒飯〉、〈泡菜鍋燒飯〉、〈咖哩濃湯麵〉與〈紅燒濃湯麵〉，每份訂價140元180元不等，除了價位真的庶民，味道卻不馬虎，雖是素食、卻有葷香，確是集團廚藝優勢的延伸之作。

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