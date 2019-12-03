網友留言。（摘自批踢踢網頁）

總統大選倒數39天，國民黨總統候選人韓國瑜的民調大幅落後總統蔡英文，許多媒體人更認為會影響國民黨的立委選情，甚至有崩盤的危機。不過，日本平成國際大學教授淺野和生預估明年台灣立委選舉各黨席次，民進黨可能拿下56席，國民黨為46席。網友大驚國民黨選情緊張成這樣，竟還有46席！

據《自由時報》報導，日本李登輝之友會11月30日邀請淺野和生以「台灣總統、立委選舉的展望」為題分析台灣選情。會中，淺野氏認為，蔡英文當選總統機率高達九成，幾乎篤定連任。

立委選情方面，總立委席次為113席，其中區域立委席次為73席，原住民席次為6席，不分區為34席。淺野氏預測，民進黨最終有可能拿下56席，國民黨則為46席，其餘席次其他小黨瓜分，這意謂民進黨可能未達過半的57席。

對於這個結果，批踢踢網友表示，「這篇說日本預測國民黨會有46席，這算是對國民黨選情偏樂觀的嗎」、「國民黨也太多」、「35席成長到46席，白煮惜（吳敦義）立下戰功了」、「以前過半dpp那什麼臉色」、「第一目標至少兩大黨不能讓它過半，至於泛藍泛綠，可控因素有點複雜」！

(中時電子報)