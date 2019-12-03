3名男子日前相約前往羅東鎮旅館開毒趴，三人在房內共飲毒咖啡後狂high，其中一名林姓男子疑因大量飲用，突然猝死在床上，另2名友人竟渾然不知，直到清醒時，發現同伴身體冰冷已無呼吸心跳後，竟嚇得逃離旅館。旅館員工見沒人退房，拿鑰匙開門進入後發現林男暴斃，嚇得立刻報警。

據了解，林姓男子日前與2名友人投宿羅東鎮某家旅館，2名友人在上午相繼離去，到了退房時間，林男並沒有現身，旅館人員敲門也無人反應，經旅館人員拿鑰匙開門進房後，驚見林男在房內已經失去生命跡象，疑似猝死。

警方獲報後趕到現場，發現死者並無外傷，但房間內殘留著毒咖啡包殘渣，經查出2名同行男子身分後，立即帶回警局調查。林男的友人供稱，他們3人向藥頭購買毒咖啡後，相約前往旅館內開趴，但才high到一半，林男突然出現怪異反映，原本還想帶他去醫院，但遭到林男拒絕，事後3人累得沉沉睡去。

但清晨準備離去時，另2名子叫林男起床卻沒反應，直到去搖他身體時，發現林男已四肢僵硬，毫無呼吸心跳，才嚇得立刻逃離旅館。目前警方已深入追查毒品來源並擇日解剖遺體確定死

(中時電子報)