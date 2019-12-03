國際特赦組織（Amnesty International）今天表示，伊朗民眾上月因不滿燃料價格飆漲而發起抗議，政府鎮壓期間據信造成至少208人死亡。

法新社報導，國際特赦組織說：「根據國際特赦組織收到的可信報告，在伊朗11月15日爆發示威活動期間，據信死亡人數來到至少208人。」國際特赦組織還說，實際的死亡人數可能更高。

根據國際特赦組織說法，新的統計數據讓死亡人數增加近50人。總部設於倫敦的國際特赦組織說，德黑蘭省沙赫里亞爾市（Shahriar）據報有數十人喪命，「是死亡人數最高的城市之一」。

伊朗突然宣布調漲燃料價格多達200%後，民眾11月15日爆發抗議活動，但有關當局迅速將示威活動壓制下來，還幾乎全面封鎖網路一週。

國際特赦組織的中東區域研究及倡議主任魯瑟（Philip Luther）表示，這樣的死亡人數就是「伊朗安全部隊大開殺戒的證據」，呼籲國際社會一定要追究責任。

國際特赦組織說：「死亡人數這麼多，幾乎完全起因於使用武器。」

國際特赦組織還表示，根據蒐集到的資訊，「受害者家屬受到威脅，被告誡不得向媒體發言，或是替親人舉行葬禮。有些家庭也被迫繳納高額費用，才能將親人遺體運回」。

(中央社)