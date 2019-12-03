2020總統大選，總統蔡英文民調雖領先國民黨總統參選人韓國瑜不少，但造勢場合的熱度卻始終不如韓國瑜，令外界感到弔詭！政治觀察者劉宗夏認為，蔡英文出現嚴重的結構性危機，若無法阻止現象發酵，未來中間選民跟年輕選票恐大幅滑落。

《美麗島電子報》日前公布最新民調，蔡英文以51.2%的支持度，領先韓國瑜的23.7%和親民黨主席宋楚瑜的5.2%，蔡大贏韓28個百分點。此外，在蔡英文的造勢場，經常發現遊覽車貪食蛇，因而屢遭外界質疑參加的人，皆是動員而來；反觀韓國瑜造勢場，則以自發性參加者較多。據《中評社》報導，劉宗夏分析後，點出蔡英文民調上看不見的危機。

劉宗夏提及，蔡英文上任後曾被聘為行政院政務顧問的張勝雄，因不滿交通部強推軌道建設、違反程序正義，發起學界連署槓上交通部。此外，博恩夜夜秀向來對蔡英文比較友善，近期也因礦業法的通過，開始質疑民進黨的理想性。劉宗夏說這些跡象也預示風向可能轉變，又讓人民想起討厭民進黨的感覺。他斷言，若蔡政府沒有好的回應，這些現象恐隨著時間擴散，並在選前改變選票結構性。

(中時電子報)