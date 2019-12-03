民進黨立委參選人吳怡農接受廣播訪問。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供／張穎齊台北傳真）

民進黨立委參選人吳怡農（右）接受主持人周玉蔻（左）的廣播訪問。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供／張穎齊台北傳真）

民進黨北市第三選舉區（中山、北松山）立委參選人吳怡農3日上廣播節目受訪，談到自己率先發起下架國民黨不分區立委提名人吳斯懷的運動，他點名可能是未來台北市長與總統的對手、國民黨立委蔣萬安，必須明確表態立場，也希望蔣加入「下架吳斯懷」行列。

吳怡農表示，吳斯懷當了立委，就會造成國安的風險，因為吳常飛去大陸，不僅是同統一、敵我不分的高級退將，還教人民解放軍對付美軍，大陸國家主席習近平講話時還乖乖坐在那，若給吳接觸國家機密、凍結預算、進國防部等權利，那根本不知道吳腦中的東西，會構成什麼樣的威脅，所以希望國民黨將吳踢出不分區。

吳怡農也質疑，為何像蔣萬安形象這麼好的國民黨政治人物，不願出來說句公道話？吳斯懷都已經回應被下架是因為「民進黨怕他」，但還是很多人覺得蔣的回應（希望每位不分區立委候選人出來說明）是切割，蔣除了是明日之星，更是今日之星，大家都覺得蔣會選未來的市長與總統，那蔣必須明確表態立場，也希望蔣加入「下架吳斯懷」。

針對如何去防吳斯懷？吳怡農坦言，非常困難、很難防堵，所以現在必須發起這運動，若他進立院，會修正國家機密保護法，因為這制度長期沒被建立，但我國對於誰能看國家機密的人員全縣管控，沒有整合，國防部也答不出來，推這法案，相信民眾會支持。

談到選情與蔣、吳2人的家世，吳怡農也說，蔣萬安很強，有現任優勢，現在雖然時間不多，但自己絕對可以贏，並強調「絕不操作人家家世，人家姓什麼不是重點」，爸爸吳乃德是自己從小崇拜的偶像，爸爸從沒入黨，只走學術，並曾在動員戡亂時期辦黨外雜誌；二伯吳乃仁任職的台苯，是私人民間企業與上市公司，內部有管理糾紛也是股東溝通協調競爭，都會發生的事。

(中時 )