美國之音3日報導，美國國務卿蓬佩奧與參議院多數黨領袖麥康諾美東時間2日針對香港問題發表意見。蓬佩奧重申，美國要求中共信守「一國兩制」的承諾，並說這是一項聯合國備案的「條約」義務。

美國之音報導，蓬佩奧在肯塔基州路易斯維爾大學的麥康諾中心發表演說。與28年前共創該中心的參議院多數黨領袖麥康諾同台時，提到香港問題與《香港人權與民主法案》。川普上周簽署參眾兩院將近全數通過的《香港人權與民主法案》，是更新麥康諾1992年推出的《香港政策法》。要求美國政府每年認證香港自治狀態，以維持美國給予香港特殊地位，並要求制裁侵犯香港自治和人權官員。這部法案引發大陸強烈抗議。

麥康諾邀蓬佩奧致詞提問：「這可能是習近平主席最壞的噩夢，也就是那種你可以表達自我、或許還能選舉自己領導人的觀點，會轉移到中國。您對香港現況和中國政府反應有何看法？」

蓬佩奧表示，「有這樣一群人，希望中共落實早在1997年做出的承諾。這是一項得到批准的條約（指1984年《中英聯合聲明》），在聯合國備了案。他們談到「一國」但是「兩制」，而且有義務遵守這點。我們的努力是確保這些不是對香港人民做出的空洞承諾。」

蓬佩奧說：「中共欠這些人的，必須要落實他們做出的那些承諾。大家看到，這是香港人民的要求。這些示威集會裡有美國旗幟飄揚。他們想要的是大家都想要的，是我們美國下一代人想要的：他們想要自由、養育自己家庭的機會、按照自己希望的方式踐行自己的宗教信仰。這些是中共做出的承諾。本應保持50年。」

蓬佩奧稱：「我們還有幾十年的時間，美國堅定地支持要求中國領導人信守那項承諾，並要求參與當地政治進程的每一個人都不要訴諸暴力，找到一項遵守中國領導人所承諾的『一國兩制』政策的解決方案。」

(中時 )