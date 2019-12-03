藝人徐熙娣（小S）雖然貴為巨星，私下穿著卻非常樸實，也經常灌輸2個寶貝女兒正確的金錢觀，還下令不得購買超過1000元的衣服。正值青春期的Elly、Lily姐妹，已學會上網買東西。有一次，Elly看上一件平價服飾，卻因為價格遲遲沒有下標，小S當下雖然驚訝，但也驕傲女兒把她的教誨放在心上，看到女兒深思熟慮的購物態度，小S開心地大讚：「她們不會亂花錢！」

事實上，工作時打扮得光鮮亮麗的小S，私下的生活極為簡單樸素，並且非常節儉。她有一卡背了超過十年、陪她走遍世界各地的包包，即使破了洞，她也捨不得換掉，還經常教育女兒「能不買就不買」。

小S認為，孩子的穿著只要舒服就好，不需追求奢華，遇到女兒想買昂貴的名牌，則會勸誡「不要養成從小就花大錢的習慣」；況且女兒年紀還輕，身材會持續長高，衣服很快就不能穿了，因此應該以平價服飾為優先考量，不能穿時，則捐贈給需要的人。

擔任品牌代言人的Elly，拍照的表現完全不輸專業模特兒。（圖／翻攝自JORYA品牌粉絲專頁）

曾有一次，小S收到Elly傳來一張想買的外套照片，一看到品牌，小S立刻變臉詢問：「妳知不知道這個牌子非常有名，而且很貴？」一旁的大S雖然幫忙緩頰：「這件潮牌外套，長大還能繼續穿。」但小S堅持「超過一千元就不能買」的原則，最後，大S決定把外套做為Elly獲得舞蹈比賽冠軍的獎勵，才讓小S妥協。

不過小S仍不忘提醒女兒：「妳本身的氣質才是最重要的，希望妳能保持，不要亂買。」小S節儉的教育理念，在演藝圈中十分難得，也讓她獲得不少網友的掌聲。

小S一家有四美，但她不崇尚富養女兒，還規定不能買超過1000元的衣服。（圖／翻攝自小S臉書）

(中時電子報)