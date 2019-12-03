英國國會大選將在下周舉行，根據ICM為路透社進行的民調顯示，首相強生帶領的保守黨支持率依然領先工黨7個百分點。這是倫敦上週五發生恐攻事件阿姨後的首次調查。

民調指出，保守黨的支持率為42%，比上次調查增加1個百分點。工黨也上升1個百分點到35%。

此外傾歐盟的自由民主黨支持率不變，仍為13%。脫歐黨則減少1個百分點到3%。

(工商 )