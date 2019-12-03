英保守黨支持率領先工黨7個百分點 10:012019/12/03 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國國會大選將在下周舉行，根據ICM為路透社進行的民調顯示，首相強生帶領的保守黨支持率依然領先工黨7個百分點。這是倫敦上週五發生恐攻事件阿姨後的首次調查。 民調指出，保守黨的支持率為42%，比上次調查增加1個百分點。工黨也上升1個百分點到35%。 此外傾歐盟的自由民主黨支持率不變，仍為13%。脫歐黨則減少1個百分點到3%。 (工商 ) #支持率 #工黨 #保守黨 #調查 #領先 也許您會感興趣 推薦閱讀 最新民調出爐 「蔡賴配」大幅領先「國政配」 00:332019/11/29 政治 強生勝選在望 英鎊飆高音 04:092019/11/29 全球財經 領先同業 台新金摘七大永續獎 04:102019/11/29 產業特刊 購物網站充斥假評價 FTC要求業者加強掃蕩 22:182019/11/29 財經 妙齡女模一絲不掛全裸墜樓慘死 家屬上訴重啟調查 00:362019/11/30 社會 115人皮膚潰爛 竟是針灸惹的禍！ 08:582019/11/30 社會 大鬧英保守黨年會 央視女記者被判襲擊罪 12:392019/11/30 兩岸 陸「護國女記者」採訪失控 掌摑港男慘遭判刑 14:172019/11/30 社會 指紋比對偵破8年前冷案 嫌犯見關公像當場認罪 17:562019/11/30 社會 英大選保守黨看好 英鎊反彈 04:102019/12/02 焦點新聞 國際熱門新聞 俄科學家介紹凍土中的古老小狗 年齡18000歲 - 國際 凱特廚藝好嗎？專家打臉威廉 - 國際 劍指陸滲透？共諜案沸揚之際 澳政府要出手了 - 國際 反擊新疆法案 環球時報：陸擬限制美官員簽證 - 國際 報復！美要對香檳等730億法製品加課100％關稅 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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