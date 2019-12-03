今年12月20日，是澳門主權移交大陸20週年，也是《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》實施20週年。人民大會堂今天（3日）舉行座談會，紀念澳門基本法實施20週年。

澳門特別行政區行政長官崔世安致詞時表示，為全面準確貫徹實施基本法，他在任內推動2點：一、必須堅持權利與義務相統一的原則，維護國家主權利益，保障澳門繁榮穩定。二、必須充分發揮基本法賦予澳門的制度優勢，與時俱進推動「一國兩制」事業行穩致遠。

如何全面準確貫徹實施基本法？崔世安表示，首先，全面準確貫徹實施基本法，必須堅持權利與義務相統一的原則，維護國家主權利益，保障澳門繁榮穩定。

崔世安表示，澳門回歸20年來，在中央政府的大力支持下，在廣大澳門居民的共同努力下，澳門的各項事業取得了全面進步，取得的成就有目共睹。這一切，有賴於基本法的保駕護航。

崔世安表示，從憲制層面看，基本法是中央政府明確澳門特別行政區地位的綱領性法律文件，將「一國兩制」偉大構想和國家對澳門的大政方針，以法律的形式加以細化和規範，為澳門平穩過渡、順利回歸和特別行政區持續發展，提供了堅強的法律保障。

崔世安表示，正是在基本法的保障下，澳門保持原有的社會制度、經濟制度不變，生活方式不變，法律基本不變。澳門特別行政區依照基本法實行高度自治，享有行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權，澳門居民依法享有廣泛的權利和自由，確保了經濟增長、社會和諧，文化教育、醫療衛生、社會保障等各項事業都有長足的發展。

崔世安表示，在享受基本法保障的同時，澳門特別行政區也一直在積極履行憲制義務。20年來，我們全面準確理解「一國兩制」，切實將維護中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權有機結合，不斷完善基本法的配套立法和規定，完成了國家安全法的本地立法，設立了維護國家安全委員會，堅決維護國家主權、安全、發展利益，深入推進澳門的維護國家安全工作和城市安全建設，攜手各界共同築牢長治久安的社會根基。

其次，崔世安表示，全面準確貫徹實施基本法，必須充分發揮基本法賦予澳門的制度優勢，與時俱進推動「一國兩制」事業行穩致遠。

崔世安表示，自澳門特別行政區成立以來，他就進入了特別行政區政府服務市民。作為「一國兩制」事業的見證者，同時也是踐行者，這20年的經歷使他深深地認識到，「一國兩制」和基本法，既能保證澳門特別行政區有「一國之本」，有強大的國家做後盾和支撐；又能保證澳門特別行政區有「兩制之利」，保持高度自治和地域優勢，從而實現長期繁榮穩定。這樣的制度安排不僅是尊重歷史、正視現實的客觀需要，而且能夠十分有效地保證和推動澳門社會進步與發展。

崔世安表示，「一國兩制」事業是國家治理體系和治理能力現代化的重要體現，是中華民族偉大復興的重要內容。澳門「一國兩制」20年來的成功實踐，以事實印證了大陸國家主席習近平的科學論斷，「『一國兩制』是完全行得通、辦得到、得人心的」。同時，亦充分證明貫徹落實憲法和澳門基本法，是保持澳門長期繁榮穩定的關鍵，必須長期堅持。

崔世安指出，當前國家發展進入了新時代。澳門的「一國兩制」實踐，在新時代也應該有更高的時代定位和時代貢獻。我們必須要進一步堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，確保澳門的「一國兩制」實踐始終沿著基本法軌道行進，充分發揮「一國兩制」的制度優勢，堅持「國家所需、澳門所長」的戰略定位，以經濟適度多元為基礎，以維護穩定為前提，以內強素質、外抓機遇為路徑，以長治久安為目標，配合中央在更高起點、更高層次、更高目標上推進重大戰略部署，為「2個100年的奮鬥目標」貢獻澳門的力量。

(中時 )