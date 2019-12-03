繼通過香港人權法案，美國國會將目標轉向新疆問題，參議院9月通過《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act），眾議院也即將通過相關法案，針對華府下一步動作，大陸官媒《環球時報》今（2）日在官方推特指出，陸方準備發布「不可靠實體清單」懲罰相關企業，另外《環球時報》總編輯胡錫進隨後也發布推文，指出陸方考慮針對部分美國官員祭出限制簽證措施。

大陸官媒《環球時報》胡錫進今日在推特貼文，指出就他目前所知，由於美國國會正準備通過新疆相關法案，北京也準備對美國官員及那些在新疆問題上有「討人厭」作為的國會議員祭出限制簽證制裁。另外，北京也可能限制所有持有外交護照的美國官員進入新疆。

Based on what I know, since US Congress plans to pass Xinjiang-related bill, China is considering to impose visa restrictions on US officials and lawmakers who've had odious performance on Xinjiang issue;it might also ban all US diplomatic passport holders from entering Xinjiang. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) December 3, 2019

《環球時報》今日稍早也才發布類似推文，指出一旦美國新疆相關法案，北京將會祭出3種報復措施，包含公布「不可靠實體清單」懲罰相關企業，將相關美國公民、公司列入黑名單，拒絕他們進入大陸，以及制裁推動法案的美國議員，如共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）。

Possible retaliatory measures from China once US passes #Xinjiang-related bill:

1. Release unreliable entity list to include relevant firms

2. Blacklist relevant US people and firms to restrict their entry to China

3. Sanction US politicians behind the bill, like @marcorubio https://t.co/Klm0aFfKzF — Global Times (@globaltimesnews) December 2, 2019

(中時電子報)