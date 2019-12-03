繼通過香港人權法案，美國國會將目標轉向新疆問題，參議院9月通過《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act），眾議院也即將通過相關法案，針對華府下一步動作，大陸官媒《環球時報》今（2）日在官方推特指出，陸方準備發布「不可靠實體清單」懲罰相關企業，另外《環球時報》總編輯胡錫進隨後也發布推文，指出陸方考慮針對部分美國官員祭出限制簽證措施。
大陸官媒《環球時報》胡錫進今日在推特貼文，指出就他目前所知，由於美國國會正準備通過新疆相關法案，北京也準備對美國官員及那些在新疆問題上有「討人厭」作為的國會議員祭出限制簽證制裁。另外，北京也可能限制所有持有外交護照的美國官員進入新疆。
《環球時報》今日稍早也才發布類似推文，指出一旦美國新疆相關法案，北京將會祭出3種報復措施，包含公布「不可靠實體清單」懲罰相關企業，將相關美國公民、公司列入黑名單，拒絕他們進入大陸，以及制裁推動法案的美國議員，如共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）。
(中時電子報)
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