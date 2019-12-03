親民黨主席間總統候選人宋楚瑜今日接受媒體專訪時狂轟國民黨總統候選人韓國瑜能力與行政經驗不足，還表示如果國民黨這次派郭台銘、王金平、朱立倫等人參選總統自己就不會也跳出來選總統了。但其實2016年國民黨就是派朱立倫參選總統，結果宋楚瑜依然登記參選總統…

宋楚瑜赴中廣接受主持人蘭萱專訪，他根據蘋果日報的民調指出，韓國瑜民調跌破2成了，國民黨怎會推出這樣的人？沒有人了嗎？如果國民黨不是派韓國瑜選總統當然選情不一樣，至少讓人覺得有重振旗鼓的氣勢，韓國瑜好不容易當選高雄市長，才當選半年就出來選總統。

稍後當蘭萱提到有些藍營人士覺得宋楚瑜出來參選是攪局，宋楚瑜回嗆這樣講對他不公平，蔡英文民調已經過了五成，跟他參選與否有甚麼關係？是國民黨人選不對，怎麼選出這樣的人？國民黨自己內鬥，故意把人撇掉，如果國民黨派其他能幹的人參選，他還會出來嗎？「如果郭台銘參選我會出來嗎？如果王金平參選我會出來嗎？如果朱立倫出來我會參選嗎？」，國民黨其他這些人沒有出來參選，派出沒有超過一年行政經驗的人，把國家交給他，他能在世界舞台做事嗎？

此外訪談中宋楚瑜也提到他曾當面問過蔡英文和幾位民進黨執政大老，是否相信美國會派兵幫我們打獨立戰爭嗎？宋楚瑜表示她們也曉得那是笑話。宋楚瑜強調只有他可以恢復兩岸對話、穩定兩岸關係。

回顧2016年總統大選，2015年7月洪秀柱獲得國民黨提名，8月宋楚瑜宣布代表親民黨參選總統，但依法11月才正式受理候選人登記，所以在這之前各黨仍可換人參選或退選，結果10月國民黨撤換洪秀柱改派朱立倫，但宋楚瑜仍於11月正式前往中選會登記成為總統候選人，參選到底，結果朱宋兩人分別只得381萬與157萬票，讓蔡英文以689萬票大勝。

(中時 )