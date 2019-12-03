網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統參選人韓國瑜1日在屏東市慈鳳宮前，舉辦總統立委聯合競選總部成立大會，短短200公尺的永福路湧入近3萬人，把現場擠得水洩不通，人氣爆棚。韓粉截下現場畫面，各個角度台下人潮都多到令人吃驚，讓網友大喊：「這還用民調嗎？直接宣布當選好了！」

韓國瑜直搗總統蔡英文總統故鄉屏東，現場包括立委參選人葉壽山、周佳琪及章正輝到場，縣內民代也幾乎全員到齊；另有前台中市長胡志強、台南市議員謝龍介、高雄市副市長李四川南下助選，營造藍營團結氣勢。地方民代感動地說，在這綠營鐵板一塊的縣市，現場數萬人潮，沒有一輛遊覽車在旁，證明他們都是自願到場、完全沒有動員，在過去這場面根本很難看到。

韓粉透過影片截下現場畫面，在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「韓國瑜，12／01最後一場，屏東三王造勢。這應該是記錄了！直播主超high的！」附圖清晰可見，不僅台上大團結，台下無論從各個角度看，人潮都多到令人驚訝，台下支持者更是群情激昂、熱情沸騰。

文章一出，迴響熱烈，迅速獲得超過500個讚。有人直言：「這還用民調嗎？直接宣布當選好了！」網友紛紛回應：「屏東故鄉人，好愛你們。中華民國加油！韓國瑜加油！」「滿坑滿谷的人」、「人民眼睛是雪亮的！支持正派，韓國瑜」、「真的超過了超過了超過了！真的沒吃飯。當時餓挺！」「直播主陳品宏，線上觀看人數破22000人，相信還會繼續突破」。

(中時電子報)