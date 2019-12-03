去年關西機場事件間接導致大阪外交官蘇啟誠輕生，台北地檢署查出幕後是「卡神」楊蕙如以網軍替謝長廷脫罪帶風向。楊蕙如此舉並不意外，因為她近年來在政治圈中爭議性極高，台北市長柯文哲甚至公開暗批楊蕙如是「政治蟑螂」。

楊蕙如惹怒柯文哲事出有因，根據媒體報導，楊蕙如在2014年曾拿著僅僅1張A4紙內容的網路選戰規畫書，向柯陣營申請千萬元經費，雖然柯陣營仍給了1百餘萬元，但事後也認為楊的做法如獅子大開口，將楊蕙如列為拒絕往來戶。

但楊蕙如仍不放棄，在2014年11月29日投票前，柯陣營打算舉辦一場萬人健走活動，原本是由紀政委託給趙士強承辦，柯文哲事後卻發現，活動竟然層層轉包給楊蕙如旗下的公司。

但讓柯p更為火大的是，這項健走活動需繳費，但整場花費還高達800萬元，且楊還用柯競選團隊名義向文山區金主募款200萬元，一連串自作主張的脫序的行讓柯文哲更下令市府團隊不准與他有任何往來。

(中時電子報)