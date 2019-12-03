立委林昶佐於5月22日在臉書發布他會同國防部會勘廢棄眷舍的照片，還說「位於中華路二段與南海路口，屬於國防部的廢棄房舍，確定將於9月底拆除完畢，預計闢設停車場並爭取給周圍社區回饋使用」。但此舉引來當地凌宵里社區發展協會理事長李茂基，以及里長游秋蓮不滿，並質疑「這塊地去年底就招標完成，請問5月是會勘什麼？」

CTWANT 》荒廢地變停車場 林昶佐割稻尾里長氣炸

就在11月17日李茂基發文痛批不滿林昶佐搶功之後的第3天，也就是20日下午，一位來自桃園東展企業公司的許姓協理現身里長辦公室，他告訴游秋蓮，東展於去年12月向軍方標得中華路二段與南海路口這塊空地改建為停車場招標案，前一天軍方通知他即將進行土地點交作業，因此請他先行拜會里長。

游秋蓮聞言大吃一驚，林昶佐今年5月和軍方的會勘沒有通知她，17日懸掛海報宣稱停車場興建定案，她也沒有接到任何通知或任何1紙公文，更從未開過1場相關的協調會，現在居然又出現得標廠商說去年底就已經完成招標。

游秋蓮打電話詢問軍方並獲得證實，但卻有些不解，「林昶佐是立法院外交及國防委員會成員，想必早就知道此事，但卻為何在招標之後又辦會勘？並宣稱是透過他的協調才促成停車場的興建，這不是欺騙嗎？」

林昶佐於5月22日在臉書公布找國防部人員會勘眷舍空地的照片。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

林昶佐服務處發言人說，「自從林昶佐上任之後，就積極和國防部聯繫協調才有這樣的結果出來。」發言人說，去年底軍方依程序對外招標，但今年5月22日是林昶佐找國防部現場會勘，當地作成決定要軍方加快作業，先行排除目前有爭議的房屋，將現有空地興建停車場。

發言人指出，凌宵里長期辛苦維護這塊廢墟他都知道，所以才會要求軍方加快辦理，而且今年中秋晚會他也到該里向里民報告過此事，里民也都很高興。他強調，「委員不是跟里長搶功，這是『協助』。」

林昶佐會勘當天臉書的貼文標題是「把歷史問題轉變為造福鄰里的契機！」（圖／翻攝自林昶佐臉書）

(中時電子報)